Resultado
Lotofácil 3804 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Dezenas e rateio aguardam divulgação da Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: 18 – 17 – 19 – 14 – 07 – 01 – 12 – 02 – 06 – 25 – 08 – 15 – 16 – 21 – 24 .
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Rateio: a confirmar. A quantidade de ganhadores e os valores pagos serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.
A Lotofácil 3804 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, após duas apostas vencerem a extração anterior.
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3804
18 – 17 – 19 – 14 – 07 – 01 – 12 – 02 – 06 – 25 – 08 – 15 – 16 – 21 – 24
A Lotofácil 3804 acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 3804 ainda não estava disponível antes da extração. O concurso chega ao sorteio com R$ 2 milhões estimados, após o prêmio principal ter sido conquistado por duas apostas na terça-feira.
Ganhadores por faixa da Lotofácil 3804
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|14 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|13 acertos
|A confirmar
|R$ 35,00
|12 acertos
|A confirmar
|R$ 14,00
|11 acertos
|A confirmar
|R$ 7,00
As faixas de 15 e 14 acertos têm valores variáveis, calculados conforme a arrecadação e a quantidade de apostas vencedoras. As demais possuem valores fixos previstos no regulamento.
A quantidade de ganhadores será atualizada após a divulgação do rateio oficial.
Quanto pagou a Lotofácil 3803?
O concurso anterior, realizado na terça-feira (13/10), teve duas apostas vencedoras da faixa principal.
Confira o rateio completo:
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|2
|R$ 946.676,32
|14 acertos
|203
|R$ 1.955,63
|13 acertos
|7.131
|R$ 35,00
|12 acertos
|98.249
|R$ 14,00
|11 acertos
|535.819
|R$ 7,00
Os dados correspondem ao resultado do concurso 3803, realizado em 13 de outubro.
Como resgatar o prêmio da Lotofácil?
Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.
Para valores superiores, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento oficial de identificação com CPF e recibo original da aposta premiada.
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio será o concurso 3805, previsto para quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O valor estimado do prêmio será definido após a apuração da Lotofácil 3804.
Últimos concursos da Lotofácil
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3803
|13/10
|03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
|3802
|11/10
|02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
|3801
|09/10
|03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
|3800
|08/10
|01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21
|3799
|07/10
|01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
No site das Loterias Caixa — Lotofácil.
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