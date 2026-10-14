Resultado uai Lotofácil 3804 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Dezenas e rateio aguardam divulgação da Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 18 – 17 – 19 – 14 – 07 – 01 – 12 – 02 – 06 – 25 – 08 – 15 – 16 – 21 – 24 .

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. A quantidade de ganhadores e os valores pagos serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

A Lotofácil 3804 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, após duas apostas vencerem a extração anterior.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3804

18 – 17 – 19 – 14 – 07 – 01 – 12 – 02 – 06 – 25 – 08 – 15 – 16 – 21 – 24

Resultado da Lotofácil 3804 de hoje (quarta-feira, 14/10): veja os números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 2 milhões

A Lotofácil 3804 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 3804 ainda não estava disponível antes da extração. O concurso chega ao sorteio com R$ 2 milhões estimados, após o prêmio principal ter sido conquistado por duas apostas na terça-feira.

Ganhadores por faixa da Lotofácil 3804

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 15 acertos A confirmar A confirmar 14 acertos A confirmar A confirmar 13 acertos A confirmar R$ 35,00 12 acertos A confirmar R$ 14,00 11 acertos A confirmar R$ 7,00

As faixas de 15 e 14 acertos têm valores variáveis, calculados conforme a arrecadação e a quantidade de apostas vencedoras. As demais possuem valores fixos previstos no regulamento.

A quantidade de ganhadores será atualizada após a divulgação do rateio oficial.

Quanto pagou a Lotofácil 3803?

O concurso anterior, realizado na terça-feira (13/10), teve duas apostas vencedoras da faixa principal.

Confira o rateio completo:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos 2 R$ 946.676,32 14 acertos 203 R$ 1.955,63 13 acertos 7.131 R$ 35,00 12 acertos 98.249 R$ 14,00 11 acertos 535.819 R$ 7,00

Os dados correspondem ao resultado do concurso 3803, realizado em 13 de outubro.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Para valores superiores, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento oficial de identificação com CPF e recibo original da aposta premiada.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio será o concurso 3805, previsto para quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor estimado do prêmio será definido após a apuração da Lotofácil 3804.

Últimos concursos da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas 3803 13/10 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 3802 11/10 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 3801 09/10 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 3800 08/10 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21 3799 07/10 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

No site das Loterias Caixa — Lotofácil.

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