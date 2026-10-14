Resultado uai Quina 7142 tem sorteio nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, com prêmio acumulado de R$ 36 milhões. Dezenas e rateio aguardam divulgação da Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 34 – 33 – 48 – 58 – 05

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Rateio: a confirmar. A quantidade de ganhadores e os valores pagos serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

A Quina 7142 tem sorteio previsto para esta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio acumulado estimado em R$ 36 milhões, após o resultado anterior terminar sem ganhadores na faixa principal.

Dezenas sorteadas — Quina 7142

34 – 33 – 48 – 58 – 05

Resultado da Quina 7142 de hoje (quarta-feira, 14/10): veja os números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 36 milhões

A Quina 7142 acumulou?

A confirmar. Ainda não há rateio oficial divulgado para o concurso 7142.

Ganhadores por faixa da Quina 7142

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio por aposta 5 acertos (quina) A confirmar A confirmar 4 acertos (quadra) A confirmar A confirmar 3 acertos (terno) A confirmar A confirmar 2 acertos (duque) A confirmar A confirmar

A quantidade de ganhadores e os valores serão atualizados assim que a Caixa concluir a apuração oficial.

Por que o prêmio chegou a R$ 36 milhões?

A Quina acumula quando nenhuma aposta consegue acertar os cinco números sorteados.

O concurso 7141 não teve ganhadores na faixa principal, mantendo a sequência de resultados sem vencedores da quina.

Confira o rateio do concurso anterior:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos 0 Acumulou 4 acertos 158 R$ 5.156,30 3 acertos 10.259 R$ 75,63 2 acertos 213.343 R$ 3,63

Com isso, a estimativa da Caixa para o concurso 7142 chegou a R$ 36 milhões.

Como resgatar o prêmio da Quina?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa.

Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7143, previsto para quinta-feira, 15 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor estimado do prêmio será informado após a apuração da Quina 7142.

Últimos concursos da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7141 13/10 01 – 18 – 19 – 33 – 56 Acumulou 7140 11/10 05 – 28 – 45 – 57 – 59 Acumulou 7139 09/10 11 – 17 – 40 – 62 – 68 Acumulou 7138 08/10 14 – 16 – 27 – 34 – 52 Acumulou 7137 07/10 02 – 07 – 50 – 61 – 79 Acumulou 7136 06/10 13 – 14 – 30 – 53 – 60 Acumulou

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

site das Loterias Caixa — Quina.

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