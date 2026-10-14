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Super Sete 910 sorteia R$ 11 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso anterior acumular.
- 1 Prêmio acumulado: R$ 11 milhões após ninguém acertar as sete colunas do concurso 909.
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Como apostar: escolha um número em cada coluna. A aposta mínima custa R$ 3,00, até as 20h, nas lotéricas ou pelo portal oficial.
O Super Sete 910 será sorteado nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 11 milhões.
O concurso acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
O prêmio aumentou após o concurso 909, realizado na sexta-feira (09/10), terminar sem vencedores na faixa principal.
Quando será o sorteio do Super Sete 910?
A extração está prevista para quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas simples encerram às 20h, no horário de Brasília.
O resultado será divulgado no portal oficial das Loterias Caixa.
Por que o Super Sete acumulou R$ 11 milhões?
O concurso 909, realizado em 9 de outubro, não teve acertadores das sete colunas.
A sequência sorteada, da primeira à sétima coluna, foi:
8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4
Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, outras apostas receberam prêmios com três, quatro, cinco e seis acertos.
O resultado fez o prêmio estimado para o concurso 910 chegar a R$ 11 milhões.
Como apostar no Super Sete?
O volante do Super Sete possui sete colunas, cada uma com os algarismos de 0 a 9. Na aposta simples, o jogador seleciona um número por coluna, totalizando sete escolhas.
A Caixa sorteia um número para cada posição. Por isso, não basta acertar os algarismos: eles precisam estar nas colunas corretas.
A aposta mínima custa R$ 3,00. Também existem apostas múltiplas, com mais de um número por coluna, além das modalidades Surpresinha e Teimosinha. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Caixa.
Faixas de premiação
|Colunas acertadas
|Premiação
|7
|Prêmio principal
|6
|Valor variável
|5
|Valor variável
|4
|Valor variável
|3
|R$ 6,00
Para receber o prêmio principal, é necessário acertar os sete números nas respectivas colunas.
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.
Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo original da aposta.
Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.
O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Os valores não reclamados dentro desse período são destinados ao FIES.
Últimos resultados do Super Sete
|Concurso
|Data
|Colunas 1 a 7
|909
|09/10
|8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4
|908
|07/10
|9 – 3 – 9 – 1 – 4 – 1 – 1
|907
|05/10
|6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9
Em lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial da Caixa.
Fonte: Loterias Caixa — Super Sete.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.