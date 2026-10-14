Hoje uai Super Sete 910 sorteia R$ 11 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso anterior acumular. 1 Prêmio acumulado: R$ 11 milhões após ninguém acertar as sete colunas do concurso 909.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha um número em cada coluna. A aposta mínima custa R$ 3,00, até as 20h, nas lotéricas ou pelo escolha um número em cada coluna. A aposta mínima custa R$ 3,00, até as 20h, nas lotéricas ou pelo portal oficial

O Super Sete 910 será sorteado nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 11 milhões.

O concurso acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

O prêmio aumentou após o concurso 909, realizado na sexta-feira (09/10), terminar sem vencedores na faixa principal.

Quando será o sorteio do Super Sete 910?

A extração está prevista para quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas simples encerram às 20h, no horário de Brasília.

O resultado será divulgado no portal oficial das Loterias Caixa.

Por que o Super Sete acumulou R$ 11 milhões?

O concurso 909, realizado em 9 de outubro, não teve acertadores das sete colunas.

A sequência sorteada, da primeira à sétima coluna, foi:

8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, outras apostas receberam prêmios com três, quatro, cinco e seis acertos.

O resultado fez o prêmio estimado para o concurso 910 chegar a R$ 11 milhões.

Como apostar no Super Sete?

O volante do Super Sete possui sete colunas, cada uma com os algarismos de 0 a 9. Na aposta simples, o jogador seleciona um número por coluna, totalizando sete escolhas.

A Caixa sorteia um número para cada posição. Por isso, não basta acertar os algarismos: eles precisam estar nas colunas corretas.

A aposta mínima custa R$ 3,00. Também existem apostas múltiplas, com mais de um número por coluna, além das modalidades Surpresinha e Teimosinha. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Caixa.

Faixas de premiação

Colunas acertadas Premiação 7 Prêmio principal 6 Valor variável 5 Valor variável 4 Valor variável 3 R$ 6,00

Para receber o prêmio principal, é necessário acertar os sete números nas respectivas colunas.

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo original da aposta.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Os valores não reclamados dentro desse período são destinados ao FIES.

Últimos resultados do Super Sete

Concurso Data Colunas 1 a 7 909 09/10 8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4 908 07/10 9 – 3 – 9 – 1 – 4 – 1 – 1 907 05/10 6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9

Em lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial da Caixa.

Fonte: Loterias Caixa — Super Sete.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.