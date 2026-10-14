A Dupla Sena 3020 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 8 milhões. O concurso acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. O valor acumulou após o concurso 3019, realizado na sexta-feira (09/10), terminar sem ganhador da sena no primeiro sorteio. Na Dupla Sena, uma única aposta participa automaticamente de duas extrações por concurso. Quando será o sorteio da Dupla Sena 3020? O concurso será realizado nesta quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os dois sorteios poderão ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. As apostas simples podem ser feitas até 20h, no horário de Brasília. Depois das extrações, os resultados e os valores pagos em cada faixa estarão disponíveis no portal Loterias Caixa. Por que a Dupla Sena está acumulada em R$ 8 milhões? O concurso 3019, realizado em 9 de outubro, não teve acertadores das seis dezenas no primeiro sorteio, fazendo o prêmio principal acumular. Confira os números: 1º sorteio: 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39 2º sorteio: 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47 Com o resultado, a Caixa estabeleceu a estimativa de R$ 8 milhões para o primeiro sorteio do concurso 3020. CAIXA Como apostar na Dupla Sena? Na Dupla Sena, o apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. A Caixa realiza dois sorteios independentes, com seis dezenas em cada extração. O mesmo bilhete concorre nos dois sorteios, sem necessidade de pagar duas apostas. Há premiação para quem acertar três números (terno), quatro (quadra), cinco (quina) ou seis (sena) em qualquer um dos sorteios. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,00. Também é possível participar pela Surpresinha, com escolha automática dos números, ou pela Teimosinha, repetindo a combinação em concursos consecutivos. As apostas podem ser registradas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa. Quanto custa apostar na Dupla Sena? Números escolhidos Valor da aposta 6 R$ 3,00 7 R$ 21,00 8 R$ 84,00 9 R$ 252,00 10 R$ 630,00 11 R$ 1.386,00 O valor aumenta de acordo com a quantidade de dezenas marcadas. Os preços seguem a tabela oficial da Caixa. CAIXA Quais são as faixas de premiação da Dupla Sena? Acertos 1º sorteio 2º sorteio 6 dezenas Sena Sena 5 dezenas Quina Quina 4 dezenas Quadra Quadra 3 dezenas Terno Terno Uma mesma aposta pode receber premiações nos dois sorteios, conforme os números acertados em cada extração. Como resgatar o prêmio? Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada. Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Os valores não reclamados dentro desse período são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Últimos concursos da Dupla Sena Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio 3019 09/10 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47 3018 07/10 18 – 21 – 26 – 28 – 48 – 49 05 – 11 – 35 – 38 – 39 – 49 O concurso 3020 está programado para esta quarta-feira (14/10). As dezenas serão divulgadas após as duas extrações. O que você precisa saber Qual é o prêmio da Dupla Sena 3020? O concurso tem prêmio estimado em R$ 8 milhões para a faixa principal do primeiro sorteio. Quando será o sorteio? Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h. Até que horas posso apostar? Até as 20h, para apostas simples. Quanto custa a aposta mínima? R$ 3,00, com seis dezenas. O mesmo bilhete participa dos dois sorteios? Sim. Uma única aposta concorre automaticamente nos dois sorteios do mesmo concurso. Quais foram os números da Dupla Sena 3019? No primeiro sorteio: 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39. No segundo: 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47. Fonte: Loterias Caixa — Dupla Sena. Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.

A Dupla Sena 3020 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 8 milhões. O concurso acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Quando será o sorteio da Dupla Sena 3020?

O concurso será realizado nesta quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os dois sorteios poderão ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa no YouTube.

Por que a Dupla Sena está acumulada em R$ 8 milhões?

O concurso 3019, realizado em 9 de outubro, não teve acertadores das seis dezenas no primeiro sorteio, fazendo o prêmio principal acumular.

Confira os números:

1º sorteio: 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39

2º sorteio: 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47

Com o resultado, a Caixa estabeleceu a estimativa de R$ 8 milhões para o primeiro sorteio do concurso 3020.

Como apostar na Dupla Sena?

Na Dupla Sena, o apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante.

A Caixa realiza dois sorteios independentes, com seis dezenas em cada extração. O mesmo bilhete concorre nos dois sorteios, sem necessidade de pagar duas apostas.

As apostas podem ser registradas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Números escolhidos Valor da aposta 6 R$ 3,00 7 R$ 21,00 8 R$ 84,00 9 R$ 252,00 10 R$ 630,00 11 R$ 1.386,00

O valor aumenta de acordo com a quantidade de dezenas marcadas. Os preços seguem a tabela oficial da Caixa.

Quais são as faixas de premiação da Dupla Sena?

Acertos 1º sorteio 2º sorteio 6 dezenas Sena Sena 5 dezenas Quina Quina 4 dezenas Quadra Quadra 3 dezenas Terno Terno

Uma mesma aposta pode receber premiações nos dois sorteios, conforme os números acertados em cada extração.

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

Acima desse valor, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

Últimos concursos da Dupla Sena

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio 3019 09/10 03 – 11 – 17 – 22 – 29 – 39 08 – 16 – 31 – 35 – 44 – 47 3018 07/10 18 – 21 – 26 – 28 – 48 – 49 05 – 11 – 35 – 38 – 39 – 49

O concurso 3020 está programado para esta quarta-feira (14/10). As dezenas serão divulgadas após as duas extrações.

Fonte: Loterias Caixa — Dupla Sena.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.