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Lotomania 2987 sorteia R$ 11,5 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso 2986 acumular.
- 1 Prêmio acumulado: R$ 11,5 milhões após nenhuma aposta acertar as 20 dezenas do concurso 2986.
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Como apostar: escolha 50 números por R$ 3,00. Apostas simples até as 20h, nas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa.
A Lotomania 2987 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 11,5 milhões. A extração está prevista para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
Quando será o sorteio da Lotomania 2987?
A extração será realizada nesta quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O sorteio poderá ser acompanhado pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. Depois da divulgação, os apostadores poderão consultar as 20 dezenas e o rateio no site das Loterias Caixa.
A modalidade realiza sorteios normalmente às segundas, quartas e sextas-feiras, com ajustes possíveis durante feriados.
Por que a Lotomania 2987 está acumulada em R$ 11,5 milhões?
O concurso 2986, realizado em 9 de outubro, terminou sem apostas vencedoras na faixa de 20 acertos.
As dezenas sorteadas foram:
07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98
O resultado também não registrou ganhadores na faixa especial de zero acertos. Com isso, o prêmio estimado para o concurso 2987 chegou a R$ 11,5 milhões.
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, o apostador precisa selecionar exatamente 50 números entre os 100 disponíveis, de 00 a 99.
A Caixa sorteia 20 dezenas por concurso. Há premiação para quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números, além da faixa especial destinada a quem não acerta nenhuma dezena.
A aposta tem preço único de R$ 3,00.
A modalidade oferece a Surpresinha, em que o sistema seleciona automaticamente os números; a Teimosinha, para repetir a mesma combinação; e a Aposta-Espelho, na qual o sistema cria outra aposta com os 50 números que ficaram de fora da primeira.
Quais são as faixas de premiação da Lotomania?
|Faixa
|Premiação
|20 acertos
|Prêmio principal
|19 acertos
|Prêmio variável
|18 acertos
|Prêmio variável
|17 acertos
|Prêmio variável
|16 acertos
|Prêmio variável
|15 acertos
|Prêmio variável
|0 acertos
|Faixa especial
O valor pago depende da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa.
Quantas apostas ganharam na Lotomania 2986?
Embora ninguém tenha acertado as 20 dezenas, houve premiação nas faixas intermediárias.
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|20 acertos
|0
|Acumulou
|19 acertos
|7
|R$ 47.363,91
|18 acertos
|93
|R$ 2.228,14
|17 acertos
|811
|R$ 255,50
|16 acertos
|4.880
|R$ 42,46
|15 acertos
|20.139
|R$ 10,28
|0 acertos
|0
|Sem ganhadores
Como resgatar o prêmio?
Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.
Para valores superiores, o pagamento ocorre exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.
Últimos resultados da Lotomania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|2986
|09/10
|07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98
|2985
|07/10
|02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79
|2984
|05/10
|03 – 05 – 06 – 12 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 41 – 53 – 68 – 70 – 73 – 76 – 79 – 82 – 86 – 90
O histórico completo pode ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa.
Fonte: Loterias Caixa — Lotomania.
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