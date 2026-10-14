Hoje uai Lotomania 2987 sorteia R$ 11,5 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso 2986 acumular. 1 Prêmio acumulado: R$ 11,5 milhões após nenhuma aposta acertar as 20 dezenas do concurso 2986.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha 50 números por R$ 3,00. Apostas simples até as 20h, nas lotéricas ou pelo escolha 50 números por R$ 3,00. Apostas simples até as 20h, nas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa

A Lotomania 2987 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 11,5 milhões. A extração está prevista para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Quando será o sorteio da Lotomania 2987?

A extração será realizada nesta quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O sorteio poderá ser acompanhado pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. Depois da divulgação, os apostadores poderão consultar as 20 dezenas e o rateio no site das Loterias Caixa.

A modalidade realiza sorteios normalmente às segundas, quartas e sextas-feiras, com ajustes possíveis durante feriados.

Por que a Lotomania 2987 está acumulada em R$ 11,5 milhões?

O concurso 2986, realizado em 9 de outubro, terminou sem apostas vencedoras na faixa de 20 acertos.

As dezenas sorteadas foram:

07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98

O resultado também não registrou ganhadores na faixa especial de zero acertos. Com isso, o prêmio estimado para o concurso 2987 chegou a R$ 11,5 milhões.

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, o apostador precisa selecionar exatamente 50 números entre os 100 disponíveis, de 00 a 99.

A Caixa sorteia 20 dezenas por concurso. Há premiação para quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números, além da faixa especial destinada a quem não acerta nenhuma dezena.

A aposta tem preço único de R$ 3,00.

A modalidade oferece a Surpresinha, em que o sistema seleciona automaticamente os números; a Teimosinha, para repetir a mesma combinação; e a Aposta-Espelho, na qual o sistema cria outra aposta com os 50 números que ficaram de fora da primeira.

Quais são as faixas de premiação da Lotomania?

Faixa Premiação 20 acertos Prêmio principal 19 acertos Prêmio variável 18 acertos Prêmio variável 17 acertos Prêmio variável 16 acertos Prêmio variável 15 acertos Prêmio variável 0 acertos Faixa especial

O valor pago depende da arrecadação e da quantidade de apostas vencedoras em cada faixa.

Quantas apostas ganharam na Lotomania 2986?

Embora ninguém tenha acertado as 20 dezenas, houve premiação nas faixas intermediárias.

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 20 acertos 0 Acumulou 19 acertos 7 R$ 47.363,91 18 acertos 93 R$ 2.228,14 17 acertos 811 R$ 255,50 16 acertos 4.880 R$ 42,46 15 acertos 20.139 R$ 10,28 0 acertos 0 Sem ganhadores

Como resgatar o prêmio?

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

Para valores superiores, o pagamento ocorre exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

Últimos resultados da Lotomania

Concurso Data Dezenas sorteadas 2986 09/10 07 – 12 – 13 – 18 – 19 – 24 – 25 – 31 – 35 – 37 – 38 – 39 – 48 – 54 – 81 – 82 – 85 – 90 – 93 – 98 2985 07/10 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79 2984 05/10 03 – 05 – 06 – 12 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 41 – 53 – 68 – 70 – 73 – 76 – 79 – 82 – 86 – 90

O histórico completo pode ser consultado no portal oficial das Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.