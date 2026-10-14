Hoje
Dia de Sorte 1322 sorteia prêmio estimado de R$ 350 mil nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso anterior acumular.
- 1 Prêmio: R$ 350 mil estimados após a ausência de acertadores das sete dezenas no concurso 1321.
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Como apostar: escolha sete números e um Mês da Sorte; aposta simples de R$ 2,50 até as 20h, nas lotéricas ou pelo site oficial.
O Dia de Sorte 1322 será sorteado nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 350 mil. A extração acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
O prêmio aumentou após o concurso 1321, realizado na terça-feira (13/10), terminar sem ganhadores na faixa principal. As apostas simples encerram às 20h desta quarta-feira.
Quando acontece o sorteio do Dia de Sorte 1322?
O concurso será realizado nesta quarta-feira (14/10), às 21h, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
Depois da extração, os apostadores poderão consultar os sete números, o Mês da Sorte e o rateio completo no portal das Loterias Caixa.
Por que o Dia de Sorte 1322 está acumulado?
No concurso 1321, realizado na terça-feira (13/10), nenhuma aposta acertou as sete dezenas.
Os números sorteados foram:
01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20
Mês da Sorte: fevereiro
O concurso premiou apostas em outras faixas, mas não teve ganhador do prêmio principal. Com isso, a estimativa para o concurso 1322 chegou a R$ 350 mil.
Como apostar no Dia de Sorte?
O jogador seleciona de 7 a 15 números entre 31 disponíveis e escolhe um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês por concurso.
A aposta mínima custa R$ 2,50 e pode ser registrada em lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa. É possível ganhar acertando quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além da premiação independente pelo Mês da Sorte.
Não é necessário acertar o Mês da Sorte para receber o prêmio principal. Basta acertar as sete dezenas sorteadas.
Faixas de premiação
|Acertos
|Tipo de prêmio
|7 dezenas
|Prêmio principal, variável
|6 dezenas
|Prêmio variável
|5 dezenas
|R$ 25,00
|4 dezenas
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|R$ 2,50
Quem acerta o Mês da Sorte pode receber o prêmio correspondente mesmo sem acertar os números. A premiação do mês também pode ser acumulada com os valores recebidos pelas faixas numéricas.
Como resgatar o prêmio?
Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.
Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências, mediante documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.
O prazo máximo de resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.
Últimos resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1321
|13/10
|01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20
|Fevereiro
|1320
|11/10
|02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30
|Novembro
|1319
|09/10
|02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28
|Janeiro
|1318
|08/10
|01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27
|Setembro
O que você precisa saber
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1322?
R$ 350 mil estimados.
Quando acontece o sorteio?
Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h.
Até que horas posso apostar?
Até as 20h, para apostas simples.
Qual foi o Mês da Sorte do concurso 1321?
Fevereiro.
Quanto custa uma aposta simples?
R$ 2,50, escolhendo sete números e um mês.
É preciso acertar o Mês da Sorte para receber o prêmio principal?
Não. O prêmio principal depende do acerto das sete dezenas. O Mês da Sorte tem premiação independente.
Fonte: Loterias Caixa — Dia de Sorte.
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