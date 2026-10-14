Hoje uai Dia de Sorte 1322 sorteia prêmio estimado de R$ 350 mil nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso anterior acumular. 1 Prêmio: R$ 350 mil estimados após a ausência de acertadores das sete dezenas no concurso 1321.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha sete números e um Mês da Sorte; aposta simples de R$ 2,50 até as 20h, nas lotéricas ou pelo escolha sete números e um Mês da Sorte; aposta simples de R$ 2,50 até as 20h, nas lotéricas ou pelo site oficial

O Dia de Sorte 1322 será sorteado nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 350 mil. A extração acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

O prêmio aumentou após o concurso 1321, realizado na terça-feira (13/10), terminar sem ganhadores na faixa principal. As apostas simples encerram às 20h desta quarta-feira.

Quando acontece o sorteio do Dia de Sorte 1322?

O concurso será realizado nesta quarta-feira (14/10), às 21h, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Depois da extração, os apostadores poderão consultar os sete números, o Mês da Sorte e o rateio completo no portal das Loterias Caixa.

Por que o Dia de Sorte 1322 está acumulado?

No concurso 1321, realizado na terça-feira (13/10), nenhuma aposta acertou as sete dezenas.

Os números sorteados foram:

01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20

Mês da Sorte: fevereiro

O concurso premiou apostas em outras faixas, mas não teve ganhador do prêmio principal. Com isso, a estimativa para o concurso 1322 chegou a R$ 350 mil.

Como apostar no Dia de Sorte?

O jogador seleciona de 7 a 15 números entre 31 disponíveis e escolhe um dos 12 meses do ano como Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês por concurso.

A aposta mínima custa R$ 2,50 e pode ser registrada em lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa. É possível ganhar acertando quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além da premiação independente pelo Mês da Sorte.

Não é necessário acertar o Mês da Sorte para receber o prêmio principal. Basta acertar as sete dezenas sorteadas.

Faixas de premiação

Acertos Tipo de prêmio 7 dezenas Prêmio principal, variável 6 dezenas Prêmio variável 5 dezenas R$ 25,00 4 dezenas R$ 5,00 Mês da Sorte R$ 2,50

Quem acerta o Mês da Sorte pode receber o prêmio correspondente mesmo sem acertar os números. A premiação do mês também pode ser acumulada com os valores recebidos pelas faixas numéricas.

Como resgatar o prêmio?

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

Valores superiores são pagos exclusivamente nas agências, mediante documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo máximo de resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Últimos resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1321 13/10 01 – 05 – 08 – 15 – 18 – 19 – 20 Fevereiro 1320 11/10 02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30 Novembro 1319 09/10 02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28 Janeiro 1318 08/10 01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27 Setembro

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1322?

R$ 350 mil estimados.

Quando acontece o sorteio?

Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h.

Até que horas posso apostar?

Até as 20h, para apostas simples.

Qual foi o Mês da Sorte do concurso 1321?

Fevereiro.

Quanto custa uma aposta simples?

R$ 2,50, escolhendo sete números e um mês.

É preciso acertar o Mês da Sorte para receber o prêmio principal?

Não. O prêmio principal depende do acerto das sete dezenas. O Mês da Sorte tem premiação independente.

Fonte: Loterias Caixa — Dia de Sorte.

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