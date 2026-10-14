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Lotofácil 3804 sorteia R$ 2 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após duas apostas vencerem o concurso anterior.
- 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões. A Lotofácil 3803 teve dois ganhadores de R$ 946.676,32 cada.
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
- 3 Como apostar: escolha de 15 a 20 números. A aposta mínima custa R$ 3,50, com registros até as 20h nas lotéricas ou pelo portal da Caixa.
A Lotofácil 3804 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O concurso está previsto para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
Quando será o sorteio da Lotofácil 3804?
O sorteio acontece nesta quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A transmissão poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. Depois da extração, os apostadores poderão conferir as 15 dezenas e o rateio no portal das Loterias Caixa.
Por que o prêmio da Lotofácil 3804 está estimado em R$ 2 milhões?
O concurso anterior, 3803, terminou com duas apostas vencedoras na faixa principal. Por isso, o prêmio não acumulou.
As 15 dezenas sorteadas foram:
03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
Os bilhetes premiados com 15 acertos foram registrados nas cidades de Igarapé, em Minas Gerais, e Recife, em Pernambuco. Cada aposta receberá R$ 946.676,32, segundo os resultados divulgados após o sorteio.
Como apostar na Lotofácil?
Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas, e recebem prêmios as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. O jogador também pode utilizar a Surpresinha, que escolhe automaticamente os números, ou a Teimosinha, que repete a combinação em concursos consecutivos.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Quais são as faixas de premiação?
|Acertos
|Premiação
|15 dezenas
|Prêmio principal, variável
|14 dezenas
|Prêmio variável
|13 dezenas
|R$ 35,00
|12 dezenas
|R$ 14,00
|11 dezenas
|R$ 7,00
Os prêmios de 15 e 14 acertos dependem da arrecadação e da quantidade de apostas ganhadoras. As demais faixas possuem valores fixos, conforme as regras da Caixa.
Quanto custa apostar na Lotofácil?
|Números escolhidos
|Valor da aposta
|Chance de acertar 15 dezenas
|15
|R$ 3,50
|1 em 3.268.760
|16
|R$ 56,00
|1 em 204.298
|17
|R$ 476,00
|1 em 24.035
|18
|R$ 2.856,00
|1 em 4.006
|19
|R$ 13.566,00
|1 em 843
|20
|R$ 54.264,00
|1 em 211
O aumento do número de dezenas melhora a probabilidade de acerto, mas também eleva o custo do jogo.
Como resgatar o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,80, em apostas físicas, podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores devem ser resgatados nas agências, com documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação. O prazo para retirada é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Valores não reclamados são destinados ao FIES.
Últimos resultados da Lotofácil
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3803
|13/10
|03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
|3802
|11/10
|02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
|3801
|09/10
|03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
|3800
|08/10
|01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21
|3799
|07/10
|01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
Fonte: Loterias Caixa — Lotofácil.
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