Hoje uai Lotofácil 3804 sorteia R$ 2 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após duas apostas vencerem o concurso anterior. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões. A Lotofácil 3803 teve dois ganhadores de R$ 946.676,32 cada.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha de 15 a 20 números. A aposta mínima custa R$ 3,50, com registros até as 20h nas lotéricas ou pelo escolha de 15 a 20 números. A aposta mínima custa R$ 3,50, com registros até as 20h nas lotéricas ou pelo portal da Caixa

A Lotofácil 3804 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O concurso está previsto para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Quando será o sorteio da Lotofácil 3804?

O sorteio acontece nesta quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A transmissão poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa no YouTube. Depois da extração, os apostadores poderão conferir as 15 dezenas e o rateio no portal das Loterias Caixa.

Por que o prêmio da Lotofácil 3804 está estimado em R$ 2 milhões?

O concurso anterior, 3803, terminou com duas apostas vencedoras na faixa principal. Por isso, o prêmio não acumulou.

As 15 dezenas sorteadas foram:

03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23

Os bilhetes premiados com 15 acertos foram registrados nas cidades de Igarapé, em Minas Gerais, e Recife, em Pernambuco. Cada aposta receberá R$ 946.676,32, segundo os resultados divulgados após o sorteio.

Como apostar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas, e recebem prêmios as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. O jogador também pode utilizar a Surpresinha, que escolhe automaticamente os números, ou a Teimosinha, que repete a combinação em concursos consecutivos.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Quais são as faixas de premiação?

Acertos Premiação 15 dezenas Prêmio principal, variável 14 dezenas Prêmio variável 13 dezenas R$ 35,00 12 dezenas R$ 14,00 11 dezenas R$ 7,00

Os prêmios de 15 e 14 acertos dependem da arrecadação e da quantidade de apostas ganhadoras. As demais faixas possuem valores fixos, conforme as regras da Caixa.

Quanto custa apostar na Lotofácil?

Números escolhidos Valor da aposta Chance de acertar 15 dezenas 15 R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298 17 R$ 476,00 1 em 24.035 18 R$ 2.856,00 1 em 4.006 19 R$ 13.566,00 1 em 843 20 R$ 54.264,00 1 em 211

O aumento do número de dezenas melhora a probabilidade de acerto, mas também eleva o custo do jogo.

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,80, em apostas físicas, podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Valores superiores devem ser resgatados nas agências, com documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação. O prazo para retirada é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Valores não reclamados são destinados ao FIES.

Últimos resultados da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas 3803 13/10 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 3802 11/10 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 3801 09/10 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 3800 08/10 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21 3799 07/10 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.