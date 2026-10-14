Hoje uai Quina 7142 sorteia R$ 36 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso 7141 acumular. 1 Prêmio acumulado: R$ 36 milhões, depois que ninguém acertou as cinco dezenas da Quina 7141.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Como apostar: aposta mínima de R$ 3,00, até as 20h, nas lotéricas ou no aposta mínima de R$ 3,00, até as 20h, nas lotéricas ou no site da Caixa

A Quina 7142 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 36 milhões. A extração acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

O valor aumentou após o concurso 7141, realizado na terça-feira (13/10), terminar sem ganhadores na faixa principal.

Quando acontece o sorteio da Quina 7142?

O sorteio está marcado para quarta-feira (14/10), às 21h, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As apostas simples encerram às 20h, no horário de Brasília.

Por que o prêmio da Quina chegou a R$ 36 milhões?

O concurso 7141 terminou sem apostas vencedoras na faixa principal.

As cinco dezenas sorteadas foram:

01 – 18 – 19 – 33 – 56

Nenhuma aposta acertou os cinco números, e o prêmio acumulou para o concurso seguinte.

No rateio do concurso 7141, 158 apostas acertaram quatro dezenas, 10.259 acertaram três números e 213.343 acertaram dois números.

Com o acúmulo, a Caixa estimou R$ 36 milhões para o concurso 7142.

Como apostar na Quina?

Na Quina, o jogador seleciona de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

São premiados os acertadores de cinco números (quina), quatro (quadra), três (terno) ou dois números (duque).

A aposta mínima custa R$ 3,00.

Também estão disponíveis a Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação em vários concursos.

As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa.

Preços e probabilidades da Quina

Números Preço Chance de acertar a quina 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.763 8 R$ 168,00 1 em 429.286

Como resgatar o prêmio?

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

Acima desse valor, o pagamento ocorre exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo original da aposta.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Últimos resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas 7141 13/10 01 – 18 – 19 – 33 – 56 7140 11/10 05 – 28 – 45 – 57 – 59 7139 09/10 11 – 17 – 40 – 62 – 68 7138 08/10 14 – 16 – 27 – 34 – 52

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.