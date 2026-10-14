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Quina 7142 sorteia R$ 36 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso 7141 acumular.
- 1 Prêmio acumulado: R$ 36 milhões, depois que ninguém acertou as cinco dezenas da Quina 7141.
- 2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
- 3 Como apostar: aposta mínima de R$ 3,00, até as 20h, nas lotéricas ou no site da Caixa.
A Quina 7142 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 36 milhões. A extração acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
O valor aumentou após o concurso 7141, realizado na terça-feira (13/10), terminar sem ganhadores na faixa principal.
Quando acontece o sorteio da Quina 7142?
O sorteio está marcado para quarta-feira (14/10), às 21h, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no YouTube.
As apostas simples encerram às 20h, no horário de Brasília.
Por que o prêmio da Quina chegou a R$ 36 milhões?
O concurso 7141 terminou sem apostas vencedoras na faixa principal.
As cinco dezenas sorteadas foram:
01 – 18 – 19 – 33 – 56
Nenhuma aposta acertou os cinco números, e o prêmio acumulou para o concurso seguinte.
No rateio do concurso 7141, 158 apostas acertaram quatro dezenas, 10.259 acertaram três números e 213.343 acertaram dois números.
Com o acúmulo, a Caixa estimou R$ 36 milhões para o concurso 7142.
Como apostar na Quina?
Na Quina, o jogador seleciona de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.
São premiados os acertadores de cinco números (quina), quatro (quadra), três (terno) ou dois números (duque).
A aposta mínima custa R$ 3,00.
Também estão disponíveis a Surpresinha, na qual o sistema seleciona os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite repetir a mesma combinação em vários concursos.
As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa.
Preços e probabilidades da Quina
|Números
|Preço
|Chance de acertar a quina
|5
|R$ 3,00
|1 em 24.040.016
|6
|R$ 18,00
|1 em 4.006.669
|7
|R$ 63,00
|1 em 1.144.763
|8
|R$ 168,00
|1 em 429.286
Como resgatar o prêmio?
Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.
Acima desse valor, o pagamento ocorre exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo original da aposta.
Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.
O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois disso, os valores não reclamados são destinados ao FIES.
Últimos resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7141
|13/10
|01 – 18 – 19 – 33 – 56
|7140
|11/10
|05 – 28 – 45 – 57 – 59
|7139
|09/10
|11 – 17 – 40 – 62 – 68
|7138
|08/10
|14 – 16 – 27 – 34 – 52
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.