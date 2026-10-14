Hoje uai +Milionária 398 sorteia R$ 105 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o concurso 397 acumular. 1 Prêmio acumulado: R$ 105 milhões após ninguém acertar seis dezenas e dois Trevos da Sorte do concurso 397.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Como apostar: escolha seis números e dois trevos por R$ 6,00, até as 20h, nas lotéricas ou pelo escolha seis números e dois trevos por R$ 6,00, até as 20h, nas lotéricas ou pelo portal oficial

A +Milionária 397 sorteia hoje R$ 103 milhões às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o segundo maior prêmio em jogo neste domingo — atrás apenas da A +Milionária 398 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, com prêmio principal acumulado estimado em R$ 105 milhões.

Quando será o sorteio da +Milionária 398?

O concurso acontece nesta quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas simples podem ser realizadas até as 20h, no horário de Brasília, nas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais.

Depois da extração, as seis dezenas, os dois Trevos da Sorte e o rateio completo poderão ser consultados no site das Loterias Caixa.

Por que o prêmio está acumulado em R$ 105 milhões?

O concurso 397, realizado em 11 de outubro, terminou sem ganhadores da faixa principal.

Os números sorteados foram:

16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49

Trevos da Sorte: 3 e 4

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e os dois trevos, fazendo o prêmio principal acumular novamente.

Com isso, a Caixa estimou R$ 105 milhões para o concurso 398.

Como apostar na +Milionária?

O volante possui duas áreas. Na primeira, o apostador escolhe de 6 a 12 números entre 50 disponíveis. Na segunda, seleciona de 2 a 6 Trevos da Sorte entre seis opções. A Caixa sorteia seis dezenas e dois trevos.

Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar os seis números e os dois Trevos da Sorte. A aposta mínima, com seis dezenas e dois trevos, custa R$ 6,00 Também estão disponíveis a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite repetir a aposta em concursos consecutivos.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa.

Quais são as dez faixas de premiação?

Faixa Combinação premiada 1ª 6 números + 2 trevos 2ª 6 números + 1 ou nenhum trevo 3ª 5 números + 2 trevos 4ª 5 números + 1 ou nenhum trevo 5ª 4 números + 2 trevos 6ª 4 números + 1 ou nenhum trevo 7ª 3 números + 2 trevos 8ª 3 números + 1 trevo 9ª 2 números + 2 trevos 10ª 2 números + 1 trevo

As quatro últimas faixas têm valores fixos de R$ 50,00, R$ 24,00, R$ 12,00 e R$ 6,00, respectivamente.

As demais possuem premiação variável, calculada conforme a arrecadação e a quantidade de apostas vencedoras.

Quanto custa apostar na +Milionária?

Combinação Preço 6 números + 2 trevos R$ 6,00 6 números + 3 trevos R$ 18,00 6 números + 4 trevos R$ 36,00 7 números + 2 trevos R$ 42,00

Marcar mais números ou trevos amplia a quantidade de combinações e aumenta o preço total da aposta.

Como resgatar o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,80, obtidos em apostas físicas, podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre exclusivamente nas agências, com apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação. O prazo de resgate é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Últimos concursos da +Milionária

Concurso Data Dezenas sorteadas Trevos 397 11/10 16 – 23 – 28 – 42 – 46 – 49 3 e 4 396 07/10 06 – 15 – 28 – 30 – 42 – 50 3 e 6 395 03/10 08 – 18 – 21 – 27 – 28 – 44 3 e 5

Em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Fonte: Loterias Caixa — +Milionária.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.