Resumo executivo ⚙️ Escavação subterrânea contínua Duas tuneladoras gigantes cortam a argila londrina construindo o revestimento definitivo de concreto. 📐 Profundidade operacional elevada O traçado passa entre 35 e 40 metros abaixo da superfície para evitar interferências urbanas. 🚀 Velocidade de avanço semanal Cada equipamento perfura e reveste até 150 metros de galeria a cada sete dias de operação. 🛡️ Proteção de fundações existentes O equilíbrio de pressão na frente de corte impede deformações no solo sob prédios históricos.

Lançadas em 2026, as máquinas de escavamento subterrâneo iniciaram a perfuração do trecho final de 7,2 quilômetros conectando a estação de Old Oak Common ao centro da capital britânica. Construir uma linha ferroviária subterrânea de alta velocidade sob uma metrópole densa exige perfurar o solo profundo sem abalar as estruturas urbanas na superfície.

Por que as tuneladoras de pressão de terra balanceada funcionam na argila de Londres?

Escavar dezenas de metros abaixo de ruas movimentadas pode causar o desmoronamento do solo se a cavidade aberta não for escorada imediatamente. Para evitar assentamentos no terreno, a engenharia utiliza shield TBMs conhecidas como tuneladoras de pressão de terra balanceada. Essa tecnologia usa o próprio material escavado misturado com aditivos para pressurizar a câmara de corte na frente da máquina.

Ao igualar a pressão mecânica da roda de corte à pressão natural do solo e da água subterrânea, a máquina impede que a terra ceda antes da instalação das aduelas de concreto. Esse equilíbrio dinâmico mantém os prédios na superfície estáveis, permitindo que a obra avance sem provocar trincas nas fundações vizinhas.

Madeleine e Karen avançam sob Londres enquanto os segmentos pré-moldados são montados em anéis que formam o revestimento definitivo dos túneis do HS2 — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as especificações técnicas das tuneladoras Madeleine e Karen?

A escavação do túnel de Euston, gerida pelo consórcio SCS JV a serviço da concessionária pública HS2 Ltd, emprega máquinas projetadas para lidar com trechos geologicamente complexos sob o centro urbano.

Taxa de avanço operacional: perfuram e montam até 150 metros por semana de túnel em regime de operação contínua.

Profundidade de cobertura do solo: variam entre 35 metros e 40 metros abaixo da superfície ao longo do trajeto urbano.

variam entre 35 metros e 40 metros abaixo da superfície ao longo do trajeto urbano. Diâmetro externo da roda de corte: mede aproximadamente 9,8 metros de diâmetro para abrir o gabarito das composições de alta velocidade.

mede aproximadamente 9,8 metros de diâmetro para abrir o gabarito das composições de alta velocidade. Comprimento total da galeria: percorre 7,2 quilômetros de extensão ligando o poço de lançamento em Old Oak Common até a estação terminal de Euston.

percorre 7,2 quilômetros de extensão ligando o poço de lançamento em Old Oak Common até a estação terminal de Euston. Anéis de revestimento em concreto: utiliza anéis pré-moldados segmentados e parafusados sob a proteção da saia metálica da máquina.

Como funciona a montagem do túnel na prática durante a escavação?

A frente da tuneladora corta o solo com dentes de aço enquanto pistões hidráulicos empurram o conjunto para a frente. O material escavado entra na câmara de pressão e é retirado por uma rosca sem fim para ser transportado por correias transportadoras até a superfície.

Logo atrás da área de corte, um braço mecânico eretor posiciona os blocos pré-moldados de concreto formando um anel rígido completo. A máquina então se apoia nesse novo anel de concreto para se empurrar novamente para a frente, garantindo uma estrutura impermeável e segura instantaneamente.

Parâmetro de Método Método Convencional NATM (Austríaco) Tuneladora EPB (Madeleine e Karen) 🏗️ Controle de deformação Depende da aplicação rápida de concreto projetado Suporte ativo por pressão balanceada no peito de escavação 🚀 Produtividade Média Aproximadamente 15 a 30 metros por semana Até 150 metros por semana em avanço contínuo 🛡️ Segurança na superfície Maior risco de recalque pontual em solos brandos Minimiza assentamentos sob edificações densas

O que mostram os registros do progresso do túnel de Euston?

Vídeos técnicos detalham as operações no canteiro de obras e o avanço dos trabalhos subterrâneos ao longo da rota em Londres. A documentação audiovisual acompanha a montagem dos sistemas de transporte de terra e a logística de suprimento das aduelas de concreto.

Os registros mostram a complexidade de manter o fluxo de suprimentos para alimentar duas megatuneladoras trabalhando de forma paralela. Com o progresso das perfurações, as equipes garantem a continuidade das obras ferroviárias rumo ao centro urbano.

Abaixo, um vídeo do especialista Chris Howe’s Rail Focus que analisa o projeto do túnel:

Quais normas internacionais regem a construção de túneis escavados por TBM?

A engenharia de túneis urbanos segue rigorosamente padrões globais como o BS EN 1997 (Eurocode 7) para dimensionamento geotécnico e a diretriz da British Tunnelling Society (BTS) para gestão de riscos subterrâneos. No Brasil, os princípios de segurança em escavações profundas correspondem às recomendações da ABNT NBR 15645.

Essas normas exigem o monitoramento contínuo das vibrações e dos deslocamentos de terra por instrumentação geodésica em tempo real. Assim, qualquer variação milimétrica no comportamento do solo aciona ajustes automáticos na pressão exercida pela tuneladora.

A tecnologia EPB mantém pressão controlada na frente de escavação para ajudar a limitar movimentos do terreno em áreas urbanas densas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

A presença do engenheiro geotécnico é indispensável em qualquer projeto que envolva perfurações ou escavações próximas a fundações existentes. Ele avalia a capacidade de carga do solo, mapeia lençóis freáticos e projeta os sistemas de contenção adequados para evitar desastres estruturais.

Intervenções profundas sem estudo prévio de solo podem causar o rebaixamento do lençol freático e o recalque de terrenos vizinhos. Por isso, a análise especializada garante a estabilidade física de todas as construções afetadas.