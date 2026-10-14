Hoje uai Mega-Sena 3070 sorteia R$ 150 milhões nesta quarta-feira, 14/10, às 21h, após o prêmio principal acumular novamente. 1 Prêmio acumulado: R$ 150 milhões; o concurso 3069 não teve acertador da sena.

2 Quando e onde: quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

3 Como apostar: aposta simples de R$ 6,00, até as 20h, nas lotéricas ou pelo aposta simples de R$ 6,00, até as 20h, nas lotéricas ou pelo portal oficial

A Mega-Sena 3070 será sorteada nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 150 milhões, depois que o concurso anterior terminou sem vencedores da sena.

A programação foi modificada durante a semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro. Por isso, a modalidade não teve sorteio na terça-feira (13/10).

Quando e onde será o sorteio da Mega-Sena 3070?

O sorteio acontece na quarta-feira (14/10), às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A transmissão poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As apostas simples encerram às 20h, no horário de Brasília.

Por que a Mega-Sena acumulou R$ 150 milhões?

O concurso 3069, realizado no domingo (11/10), terminou sem ganhadores da faixa principal.

As dezenas sorteadas foram:

05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57

Na quina, 150 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 26.095,23 cada.

Na quadra, 9.096 apostas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 709,33 cada.

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio acumulou para o concurso 3070.

Como apostar na Mega-Sena?

O apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A Caixa sorteia seis dezenas por concurso. Recebem prêmios as apostas com seis acertos (sena), cinco (quina) e quatro (quadra).

A aposta mínima custa R$ 6,00. Também estão disponíveis a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, e a Teimosinha, que repete a combinação em concursos consecutivos.

As apostas podem ser realizadas em lotéricas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Preços e probabilidades da Mega-Sena

Dezenas Preço Chance de acertar a sena 6 R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 R$ 42,00 1 em 7.151.980 8 R$ 168,00 1 em 1.787.995 9 R$ 504,00 1 em 595.998

Como resgatar o prêmio?

Em apostas físicas, prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa.

Valores superiores são pagos nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios de R$ 10 mil ou mais são pagos em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação da documentação.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Últimos resultados da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas 3069 11/10 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 3068 08/10 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 3067 06/10 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 3066 03/10 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.