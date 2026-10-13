Hoje uai Dia de Sorte 1321 sorteia R$ 100 mil nesta terça, 13/10, às 21h — prêmio recomeçou após ganhador no domingo. 1 Prêmio estimado: R$ 100 mil — 1320 (domingo, 11/10) teve uma aposta vencedora de R$ 150.055,97

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 20h

3 Aposte até as 20h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

O Dia de Sorte 1321 sorteia hoje R$ 100 mil às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio recomeçou do zero após o concurso 1320, de domingo (11/10), ser vencido por uma aposta feita pela internet que faturou R$ 150.055,97. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h.

Quando é o sorteio

Terça-feira, 13 de outubro, às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h desta terça.

Como apostar

Na Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um dos 12 meses do ano — o Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês.

Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as sete dezenas e o mês sorteado. Há premiação em faixas menores para quem acerta a partir de quatro dezenas, sem necessidade de acertar o mês. A aposta mínima, com sete números, custa R$ 3,00. A Surpresinha sorteia os números e o mês automaticamente. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 20h desta terça.

Faixas de premiação do Dia de Sorte

7 acertos + Mês da Sorte: prêmio principal (estimado em R$ 100 mil)

7 acertos (sem o mês): segunda faixa

6 acertos: terceira faixa

5 acertos: quarta faixa

4 acertos: quinta faixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1321?

R$ 100 mil — prêmio recomeçou após ganhador no domingo.

Quando é o sorteio?

Terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta terça.

O que é o Mês da Sorte?

O apostador escolhe um mês do ano além dos números. Para ganhar o prêmio principal precisa acertar as sete dezenas e o mês sorteado.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

A partir de quantos acertos há premiação?

A partir de quatro acertos já há premiação, sem necessidade de acertar o Mês da Sorte.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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