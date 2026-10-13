Hoje uai Lotofácil 3803 sorteia R$ 2 milhões nesta terça, 13/10, às 21h — prêmio recomeçou após dois ganhadores no domingo. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões — 3802 (domingo, 11/10) teve dois ganhadores com R$ 820 mil cada

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 20h

3 Aposte até as 20h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

A Lotofácil 3803 sorteia hoje R$ 2 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio recomeçou do zero após o concurso 3802, de domingo (11/10), ser vencido por duas apostas com R$ 820 mil cada. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h.

Quando é o sorteio

Terça-feira, 13 de outubro, às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h desta terça.

Como apostar

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso. Há premiação para quem acertar de 11 a 15 números. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

A Surpresinha deixa o sistema escolher os números, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 20h desta terça.

Números marcados Custo da aposta 15 R$ 3,50 16 R$ 48,00 17 R$ 408,00 18 R$ 2.448,00 19 R$ 11.628,00 20 R$ 46.512,00

Faixas de premiação da Lotofácil

15 acertos: prêmio principal (estimado em R$ 2 milhões)

14 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora

13 acertos: prêmio fixo de R$ 35,00

12 acertos: prêmio fixo de R$ 14,00

11 acertos: prêmio fixo de R$ 7,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Lotofácil 3803?

R$ 2 milhões — prêmio recomeçou após dois ganhadores no domingo.

Quando é o sorteio da Lotofácil 3803?

Terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta terça.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

A partir de quantos acertos há premiação?

A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

O prêmio acumula para o próximo concurso.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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