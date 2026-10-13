Hoje
Mega-Sena 3070 sorteia R$ 150 milhões nesta quarta, 14/10, às 20h — décimo concurso seguido sem ganhador.
- 1 Prêmio acumulado: R$ 150 milhões — um dos maiores jackpots do ano na Mega-Sena
- 2 Sorteio às 20h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 19h
- 3 Aposte até as 19h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)
A Mega-Sena 3070 sorteia hoje R$ 150 milhões às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o décimo concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal — e um dos maiores jackpots do ano na modalidade. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 19h.
Quando é o sorteio
Quarta-feira, 14 de outubro, às 20h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 19h desta quarta — atenção ao horário de encerramento antecipado em relação às demais loterias.
Por que o prêmio chegou a R$ 150 milhões
A Mega-Sena encadeou dez concursos sem ganhador. No concurso 3069, de domingo (11/10), nenhuma aposta acertou as seis dezenas 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 — foram 79 apostas na quina e 5.104 na quadra. No concurso 3068, de quinta (08/10), as dezenas foram 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 — também sem sena.
E no 3067, de terça (06/10), as dezenas foram 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 — mesma história. A Mega-Sena não tem teto de acúmulo, e os R$ 150 milhões de hoje fazem desta quarta uma das noites mais aguardadas do ano pelas loterias.
Como apostar
Na Mega-Sena, o apostador marca de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis dezenas por concurso, e há premiação em três faixas: quatro acertos (quadra), cinco (quina) ou seis (sena). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5,00.
A Surpresinha deixa o sistema escolher os números por você, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 19h desta quarta.
|Números marcados
|Custo da aposta
|Chances de ganhar a sena
|6
|R$ 5,00
|1 em 50.063.860
|7
|R$ 35,00
|1 em 7.151.980
|8
|R$ 140,00
|1 em 1.787.995
|9
|R$ 420,00
|1 em 595.998
|10
|R$ 1.050,00
|1 em 238.399
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis, com desconto de Imposto de Renda na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.
Últimos concursos da Mega-Sena
- Concurso 3069 (11/10): 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 — acumulou
- Concurso 3068 (08/10): 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 — acumulou
- Concurso 3067 (06/10): 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 — acumulou
Histórico completo de sorteios
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Mega-Sena 3070?
R$ 150 milhões estimados — décimo concurso seguido sem ganhador.
Quando é o sorteio?
Quarta-feira, 14 de outubro, às 20h, no Espaço da Sorte, São Paulo.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 19h desta quarta — uma hora antes do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de quatro acertos (quadra) já há premiação. O prêmio principal exige acertar as seis dezenas.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar?
O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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