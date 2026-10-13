Hoje uai Mega-Sena 3070 sorteia R$ 150 milhões nesta quarta, 14/10, às 20h — décimo concurso seguido sem ganhador. 1 Prêmio acumulado: R$ 150 milhões — um dos maiores jackpots do ano na Mega-Sena

2 Sorteio às 20h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 19h

3 Aposte até as 19h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

A Mega-Sena 3070 sorteia hoje R$ 150 milhões às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o décimo concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal — e um dos maiores jackpots do ano na modalidade. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 19h.

Quando é o sorteio

Quarta-feira, 14 de outubro, às 20h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 19h desta quarta — atenção ao horário de encerramento antecipado em relação às demais loterias.

Por que o prêmio chegou a R$ 150 milhões

A Mega-Sena encadeou dez concursos sem ganhador. No concurso 3069, de domingo (11/10), nenhuma aposta acertou as seis dezenas 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 — foram 79 apostas na quina e 5.104 na quadra. No concurso 3068, de quinta (08/10), as dezenas foram 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 — também sem sena.

E no 3067, de terça (06/10), as dezenas foram 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 — mesma história. A Mega-Sena não tem teto de acúmulo, e os R$ 150 milhões de hoje fazem desta quarta uma das noites mais aguardadas do ano pelas loterias.

Como apostar

Na Mega-Sena, o apostador marca de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis dezenas por concurso, e há premiação em três faixas: quatro acertos (quadra), cinco (quina) ou seis (sena). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5,00.

A Surpresinha deixa o sistema escolher os números por você, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 19h desta quarta.

Números marcados Custo da aposta Chances de ganhar a sena 6 R$ 5,00 1 em 50.063.860 7 R$ 35,00 1 em 7.151.980 8 R$ 140,00 1 em 1.787.995 9 R$ 420,00 1 em 595.998 10 R$ 1.050,00 1 em 238.399

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis, com desconto de Imposto de Renda na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Últimos concursos da Mega-Sena

Concurso 3069 (11/10): 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 — acumulou

Concurso 3068 (08/10): 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 — acumulou

Concurso 3067 (06/10): 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 — acumulou

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3070?

R$ 150 milhões estimados — décimo concurso seguido sem ganhador.

Quando é o sorteio?

Quarta-feira, 14 de outubro, às 20h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 19h desta quarta — uma hora antes do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de quatro acertos (quadra) já há premiação. O prêmio principal exige acertar as seis dezenas.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.