Hoje
Timemania 2454 sorteia R$ 19,7 milhões acumulados nesta terça, 13/10, às 21h.
- 1 Prêmio acumulado: R$ 19,7 milhões — no 2452 (08/10): 39–40–60–62–64–68–72, Time: Confiança/SE
- 2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 20h
- 3 Aposte até as 20h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)
A Timemania 2454 sorteia hoje R$ 19,7 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 2453, de domingo (11/10), não ter ganhador na faixa principal. No concurso 2452, de quinta (08/10), as dezenas foram 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 e o Time do Coração sorteado foi o Confiança/SE — também sem ganhador. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h.
Quando é o sorteio
Terça-feira, 13 de outubro, às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h desta terça.
Como apostar
Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis no volante e escolhe um time de futebol — o Time do Coração — entre os disponíveis na lista oficial. A Caixa sorteia sete dezenas e um time. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os sete números e o time sorteado.
Há premiação em faixas menores a partir de três acertos, independentemente do time, e também uma faixa exclusiva para quem acerta apenas o Time do Coração. A aposta mínima custa R$ 3,50. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 20h desta terça.
Faixas de premiação da Timemania
7 acertos + Time do Coração: prêmio principal (estimado em R$ 19,7 milhões)
7 acertos (sem o time): segunda faixa
6 acertos: terceira faixa
5 acertos: quarta faixa
4 acertos: quinta faixa
3 acertos: sexta faixa
Apenas o Time do Coração: sétima faixa (prêmio fixo)
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.
Histórico completo de sorteios
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Timemania 2454?
R$ 19,7 milhões acumulados.
Quando é o sorteio?
Terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h desta terça.
O que é o Time do Coração?
O apostador escolhe um time de futebol na aposta. Para ganhar o prêmio principal precisa acertar os sete números e o time sorteado. Acertar só o time também dá premiação em faixa separada.
Onde posso apostar?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar?
O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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