Hoje uai Timemania 2454 sorteia R$ 19,7 milhões acumulados nesta terça, 13/10, às 21h. 1 Prêmio acumulado: R$ 19,7 milhões — no 2452 (08/10): 39–40–60–62–64–68–72, Time: Confiança/SE

2 Sorteio às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 20h

3 Aposte até as 20h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

A Timemania 2454 sorteia hoje R$ 19,7 milhões às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio cresceu após o concurso 2453, de domingo (11/10), não ter ganhador na faixa principal. No concurso 2452, de quinta (08/10), as dezenas foram 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 e o Time do Coração sorteado foi o Confiança/SE — também sem ganhador. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h.

Quando é o sorteio

Terça-feira, 13 de outubro, às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 20h desta terça.

Como apostar

Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis no volante e escolhe um time de futebol — o Time do Coração — entre os disponíveis na lista oficial. A Caixa sorteia sete dezenas e um time. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os sete números e o time sorteado.

Há premiação em faixas menores a partir de três acertos, independentemente do time, e também uma faixa exclusiva para quem acerta apenas o Time do Coração. A aposta mínima custa R$ 3,50. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 20h desta terça.

Faixas de premiação da Timemania

7 acertos + Time do Coração: prêmio principal (estimado em R$ 19,7 milhões)

7 acertos (sem o time): segunda faixa

6 acertos: terceira faixa

5 acertos: quarta faixa

4 acertos: quinta faixa

3 acertos: sexta faixa

Apenas o Time do Coração: sétima faixa (prêmio fixo)

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Timemania 2454?

R$ 19,7 milhões acumulados.

Quando é o sorteio?

Terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h desta terça.

O que é o Time do Coração?

O apostador escolhe um time de futebol na aposta. Para ganhar o prêmio principal precisa acertar os sete números e o time sorteado. Acertar só o time também dá premiação em faixa separada.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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