Como um funil de vendas no WhatsApp gerou R$ 20 mil em um único fim de semana

Anúncio, conversa e compra, tudo dentro do WhatsApp. Foi com essa combinação que Pedro Silvestrini, hoje fundador e CEO da Tektone , conseguiu o primeiro grande resultado com negócios digitais. Segundo ele, o funil de vendas que montou no aplicativo gerou R$ 20 mil em um único fim de semana.

Na época, Pedro tinha acabado de deixar a carreira corporativa e precisava fazer a operação dar certo.

Como o funil funcionava

A estrutura juntava anúncios para atrair interessados e uma sequência de atendimento pelo WhatsApp, pensada para conduzir cada pessoa até a compra.

O resultado do primeiro fim de semana trouxe alívio e mostrou que a estratégia podia funcionar. Nos dias seguintes, Pedro ajustou a operação, aumentou o investimento e chegou a novos resultados, incluindo R$ 40 mil em vendas.

A lição foi além dos números. Naquela fase, ele aprendeu a observar a relação entre público, oferta, comunicação e aquisição de clientes.

Por que o WhatsApp

O aplicativo faz parte da rotina de compra do brasileiro. De acordo com a pesquisa WhatsApp no Brasil 2026, do Opinion Box, feita com mil pessoas entre junho e julho deste ano, sete em cada dez usuários já compraram produtos ou contrataram serviços pelo app, e 77% costumam conversar com empresas por ele.

Antes da primeira venda

Pedro pediu demissão do Mercado Livre em julho de 2022, onde liderava 17 pessoas. Antes, na Amazon, tinha comandado uma equipe de 21 pessoas na área de treinamento. Enquanto ainda era funcionário, começou a estudar marketing digital, copywriting e funis de vendas.

A venda pela internet chamou sua atenção porque permitia montar um negócio que funcionasse à distância, algo que combinava com o plano de ampliar a renda e viajar sem depender só das férias.

“A Amazon me ensinou a liderar, gerir uma equipe e me comunicar melhor. Minha carreira estava avançando, mas eu sempre quis ter meu próprio negócio, ter mais liberdade sobre meu tempo e poder viajar pelo mundo enquanto trabalhava”, afirma.

Os primeiros projetos não deram o retorno esperado. Com um notebook antigo, ele passou longas jornadas construindo ofertas, anúncios e processos de venda, até chegar ao formato que funcionou no WhatsApp.

O que veio depois

Com o avanço dos negócios, Pedro se mudou para Balneário Camboriú e passou a frequentar grupos de jovens empreendedores do mercado digital. Um dos projetos chegou, segundo ele, a R$ 400 mil em vendas em sete dias. Depois, alugou um escritório no Sky Business Center, reuniu profissionais de copywriting, tráfego e branding e passou a escalar negócios com infoprodutos, cursos online e mentorias. Mais tarde, lançou aplicativos que alcançaram milhões de downloads em mercados internacionais.

Somando infoprodutos e aplicativos, ele afirma ter chegado a R$ 14 milhões em faturamento acumulado. Em janeiro de 2026, fundou a Tektone, consultoria que diagnostica gargalos de empresas, desenvolve a tecnologia necessária e estrutura a estratégia comercial.

A experiência com vendas segue presente no trabalho atual. Em um projeto com um empresário do setor contábil em Minas Gerais, por exemplo, a solução desenvolvida pela Tektone incluiu agentes de inteligência artificial e a organização do relacionamento com clientes por meio de CRM.

O passo a passo que ficou