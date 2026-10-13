A Quina 7141 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 34 milhões, após uma sequência de concursos sem ganhadores na faixa principal.
As dezenas e o rateio serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Dezenas sorteadas — Quina 7141
56 – 01 – 19 – 18 – 33
O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.
A Quina acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 7141 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.
O concurso chega ao sorteio com prêmio estimado em R$ 34 milhões. No concurso 7140, de domingo (11/10), as dezenas foram 05 – 28 – 45 – 57 – 59, e nenhuma aposta acertou os cinco números.
No concurso 7139, de sexta-feira (09/10), os números sorteados foram 11 – 17 – 40 – 62 – 68, também sem ganhador na faixa principal.
Não houve sorteio na segunda-feira (12/10) devido ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.
Ganhadores por faixa
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio
|5 acertos (quina)
|A confirmar
|A confirmar
|4 acertos (quadra)
|A confirmar
|A confirmar
|3 acertos (terno)
|A confirmar
|A confirmar
|2 acertos (duque)
|A confirmar
|A confirmar
Os dados serão atualizados após a publicação do rateio oficial pela Caixa.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.
Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.
O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.
Próximo concurso da Quina
O próximo sorteio será o concurso 7142, previsto para quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O valor estimado do prêmio será informado pela Caixa após a apuração do concurso 7141.
Últimos concursos da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7140
|11/10
|05 – 28 – 45 – 57 – 59
|Acumulou
|7139
|09/10
|11 – 17 – 40 – 62 – 68
|Acumulou
|7138
|08/10
|14 – 16 – 27 – 34 – 52
|Acumulou
|7137
|07/10
|—
|Acumulou
|7136
|06/10
|—
|Acumulou
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7141?
A confirmar após o sorteio das 21h desta terça-feira, 13 de outubro.
A Quina 7141 acumulou?
A confirmar. A Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa após a apuração oficial.
Qual é o prêmio da Quina 7141?
O concurso tem prêmio estimado em R$ 34 milhões.
Quando será o próximo sorteio da Quina?
Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante da aposta. O prazo é de 90 dias.
Fonte oficial: Loterias Caixa.
Apostas pelo portal oficial das Loterias Caixa.
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