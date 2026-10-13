A Quina 7141 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 34 milhões, após uma sequência de concursos sem ganhadores na faixa principal.

As dezenas e o rateio serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas — Quina 7141

56 – 01 – 19 – 18 – 33

Resultado da Quina 7141 de hoje (13/10): veja os números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 34 milhões

O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.

A Quina acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 7141 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.

O concurso chega ao sorteio com prêmio estimado em R$ 34 milhões. No concurso 7140, de domingo (11/10), as dezenas foram 05 – 28 – 45 – 57 – 59, e nenhuma aposta acertou os cinco números.

No concurso 7139, de sexta-feira (09/10), os números sorteados foram 11 – 17 – 40 – 62 – 68, também sem ganhador na faixa principal.

Não houve sorteio na segunda-feira (12/10) devido ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Ganhadores por faixa

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio 5 acertos (quina) A confirmar A confirmar 4 acertos (quadra) A confirmar A confirmar 3 acertos (terno) A confirmar A confirmar 2 acertos (duque) A confirmar A confirmar

Os dados serão atualizados após a publicação do rateio oficial pela Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio será o concurso 7142, previsto para quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor estimado do prêmio será informado pela Caixa após a apuração do concurso 7141.

Últimos concursos da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7140 11/10 05 – 28 – 45 – 57 – 59 Acumulou 7139 09/10 11 – 17 – 40 – 62 – 68 Acumulou 7138 08/10 14 – 16 – 27 – 34 – 52 Acumulou 7137 07/10 — Acumulou 7136 06/10 — Acumulou

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7141?

A confirmar após o sorteio das 21h desta terça-feira, 13 de outubro.

A Quina 7141 acumulou?

A confirmar. A Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa após a apuração oficial.

Qual é o prêmio da Quina 7141?

O concurso tem prêmio estimado em R$ 34 milhões.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante da aposta. O prazo é de 90 dias.

Fonte oficial: Loterias Caixa.

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