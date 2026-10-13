A Mega-Sena não terá sorteio hoje, terça-feira, 13 de outubro, devido às alterações no calendário das Loterias Caixa durante a semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida. O próximo concurso está previsto para quarta-feira (14/10), às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 150 milhões. A programação também não prevê sorteios no domingo (11/10) nem na quinta-feira (15/10).

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena 3069 está previsto para quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

O concurso terá prêmio estimado em R$ 150 milhões, valor que permanece em disputa após a sequência de sorteios sem ganhadores na faixa principal.

A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Por que não tem Mega-Sena nesta terça-feira?

A programação da Mega-Sena sofreu alterações durante a semana do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira, 12 de outubro.

Diferentemente do calendário habitual, que prevê sorteios às terças, quintas e sábados, a modalidade terá uma extração excepcional na quarta-feira (14/10).

Confira as datas informadas para esta semana:

Data Dia da semana Situação 11/10 Domingo Não houve sorteio 12/10 Segunda-feira Feriado nacional 13/10 Terça-feira Sem sorteio 14/10 Quarta-feira Sorteio previsto às 21h 15/10 Quinta-feira Sem sorteio

Com a mudança, os apostadores terão de aguardar até quarta-feira para conhecer as seis dezenas do próximo concurso.

Por que o prêmio chegou a R$ 150 milhões?

O prêmio da Mega-Sena está acumulado após uma sequência de concursos sem apostas vencedoras na faixa principal.

Quando ninguém acerta as seis dezenas, o valor reservado à premiação principal é transferido para o concurso seguinte, conforme as regras da Caixa.

Com R$ 150 milhões estimados, o próximo sorteio oferece um dos maiores prêmios anunciados para a modalidade em 2026.

Como apostar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de 6 a 20 números, entre os 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis dezenas por concurso.

Há premiação para quem acertar quatro números (quadra), cinco (quina) ou seis (sena).

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6,00.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números automaticamente, enquanto a Teimosinha repete a mesma combinação em concursos consecutivos.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa, respeitando o horário de encerramento informado pela Caixa.

Números marcados Custo da aposta Chance de acertar a sena 6 R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 R$ 42,00 1 em 7.151.980 8 R$ 168,00 1 em 1.787.995 9 R$ 504,00 1 em 595.998 10 R$ 1.260,00 1 em 238.399

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Últimos concursos da Mega-Sena

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3068 08/10 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 Acumulou 3067 06/10 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 Acumulou 3066 03/10 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48 Acumulou 3065 01/10 08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53 Acumulou

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Tem sorteio da Mega-Sena hoje, terça-feira (13/10)?

Não. A programação informada para esta semana não prevê sorteio nesta terça-feira.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Qual é o prêmio da Mega-Sena?

O próximo concurso tem prêmio acumulado estimado em R$ 150 milhões.

Teve sorteio da Mega-Sena no domingo (11/10)?

Não. A modalidade não realizou sorteio no domingo, conforme o calendário informado.

Vai ter Mega-Sena na quinta-feira (15/10)?

Não. A programação excepcional desta semana não prevê sorteio na quinta-feira.

Onde posso apostar?

Em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

O prêmio principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

Fonte oficial para consulta do calendário e dos resultados: Loterias Caixa.

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