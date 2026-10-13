A Mega-Sena não terá sorteio hoje, terça-feira, 13 de outubro, devido às alterações no calendário das Loterias Caixa durante a semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida. O próximo concurso está previsto para quarta-feira (14/10), às 21h, com prêmio acumulado estimado em R$ 150 milhões. A programação também não prevê sorteios no domingo (11/10) nem na quinta-feira (15/10).
Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo sorteio da Mega-Sena 3069 está previsto para quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.
O concurso terá prêmio estimado em R$ 150 milhões, valor que permanece em disputa após a sequência de sorteios sem ganhadores na faixa principal.
A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Por que não tem Mega-Sena nesta terça-feira?
A programação da Mega-Sena sofreu alterações durante a semana do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira, 12 de outubro.
Diferentemente do calendário habitual, que prevê sorteios às terças, quintas e sábados, a modalidade terá uma extração excepcional na quarta-feira (14/10).
Confira as datas informadas para esta semana:
|Data
|Dia da semana
|Situação
|11/10
|Domingo
|Não houve sorteio
|12/10
|Segunda-feira
|Feriado nacional
|13/10
|Terça-feira
|Sem sorteio
|14/10
|Quarta-feira
|Sorteio previsto às 21h
|15/10
|Quinta-feira
|Sem sorteio
Com a mudança, os apostadores terão de aguardar até quarta-feira para conhecer as seis dezenas do próximo concurso.
Por que o prêmio chegou a R$ 150 milhões?
O prêmio da Mega-Sena está acumulado após uma sequência de concursos sem apostas vencedoras na faixa principal.
Quando ninguém acerta as seis dezenas, o valor reservado à premiação principal é transferido para o concurso seguinte, conforme as regras da Caixa.
Com R$ 150 milhões estimados, o próximo sorteio oferece um dos maiores prêmios anunciados para a modalidade em 2026.
Como apostar na Mega-Sena
Na Mega-Sena, o apostador escolhe de 6 a 20 números, entre os 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis dezenas por concurso.
Há premiação para quem acertar quatro números (quadra), cinco (quina) ou seis (sena).
A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6,00.
A Surpresinha permite que o sistema escolha os números automaticamente, enquanto a Teimosinha repete a mesma combinação em concursos consecutivos.
As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa, respeitando o horário de encerramento informado pela Caixa.
|Números marcados
|Custo da aposta
|Chance de acertar a sena
|6
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|7
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|8
|R$ 168,00
|1 em 1.787.995
|9
|R$ 504,00
|1 em 595.998
|10
|R$ 1.260,00
|1 em 238.399
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.
Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.
O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.
Últimos concursos da Mega-Sena
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|3068
|08/10
|07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57
|Acumulou
|3067
|06/10
|01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52
|Acumulou
|3066
|03/10
|04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48
|Acumulou
|3065
|01/10
|08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53
|Acumulou
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Tem sorteio da Mega-Sena hoje, terça-feira (13/10)?
Não. A programação informada para esta semana não prevê sorteio nesta terça-feira.
Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?
Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Qual é o prêmio da Mega-Sena?
O próximo concurso tem prêmio acumulado estimado em R$ 150 milhões.
Teve sorteio da Mega-Sena no domingo (11/10)?
Não. A modalidade não realizou sorteio no domingo, conforme o calendário informado.
Vai ter Mega-Sena na quinta-feira (15/10)?
Não. A programação excepcional desta semana não prevê sorteio na quinta-feira.
Onde posso apostar?
Em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.
O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?
O prêmio principal acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.
Fonte oficial para consulta do calendário e dos resultados: Loterias Caixa.
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