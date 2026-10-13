A Lotofácil 3803 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, após o concurso 3802, de domingo (11/10), registrar duas apostas vencedoras, com cerca de R$ 820 mil para cada uma. As dezenas e o rateio serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Dezenas sorteadas — Lotofácil 3803

22 – 20 – 08 – 13 – 11 – 15 – 16 – 19 – 12 – 23 – 07 – 09 – 21 – 06 – 03

Resultado da Lotofácil 3803 de hoje (13/10): veja os números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 2 milhões

O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 3803 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.

O concurso chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, após duas apostas acertarem as 15 dezenas da Lotofácil 3802, realizada no domingo (11/10).

Os números sorteados no concurso anterior foram 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

Cada uma das duas apostas vencedoras recebeu aproximadamente R$ 820 mil.

Ganhadores por faixa

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio 15 acertos A confirmar A confirmar 14 acertos A confirmar A confirmar 13 acertos A confirmar A confirmar 12 acertos A confirmar A confirmar 11 acertos A confirmar A confirmar

Os dados serão atualizados após a publicação do rateio oficial pela Caixa.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.

Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.

O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio será o concurso 3804, previsto para quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor estimado do prêmio será informado pela Caixa após a apuração do concurso 3803.

Últimos concursos da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas 3802 11/10 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 3801 09/10 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 3800 08/10 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21 3799 07/10 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 3798 06/10 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23

O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3803?

A confirmar após o sorteio das 21h desta terça-feira, 13 de outubro.

A Lotofácil 3803 acumulou?

A confirmar. A Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa após a apuração oficial.

Qual é o prêmio da Lotofácil 3803?

O concurso tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante da aposta. O prazo é de 90 dias.

Fonte oficial: Loterias Caixa.

Apostas pelo portal oficial das Loterias Caixa.

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