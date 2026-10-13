A Lotofácil 3803 tem sorteio previsto para esta terça-feira, 13 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. O concurso chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, após o concurso 3802, de domingo (11/10), registrar duas apostas vencedoras, com cerca de R$ 820 mil para cada uma. As dezenas e o rateio serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Dezenas sorteadas — Lotofácil 3803
22 – 20 – 08 – 13 – 11 – 15 – 16 – 19 – 12 – 23 – 07 – 09 – 21 – 06 – 03
O rateio completo será divulgado pela Caixa após a apuração e atualizado neste artigo.
A Lotofácil acumulou?
A confirmar. O rateio oficial do concurso 3803 ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal.
O concurso chega com prêmio estimado em R$ 2 milhões, após duas apostas acertarem as 15 dezenas da Lotofácil 3802, realizada no domingo (11/10).
Os números sorteados no concurso anterior foram 02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.
Cada uma das duas apostas vencedoras recebeu aproximadamente R$ 820 mil.
Ganhadores por faixa
|Faixa de premiação
|Ganhadores
|Prêmio
|15 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|14 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|13 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|12 acertos
|A confirmar
|A confirmar
|11 acertos
|A confirmar
|A confirmar
Os dados serão atualizados após a publicação do rateio oficial pela Caixa.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados nas agências, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta.
Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, o pagamento ocorre em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência.
O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio. Depois desse período, os valores não reclamados são destinados ao FIES.
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio será o concurso 3804, previsto para quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O valor estimado do prêmio será informado pela Caixa após a apuração do concurso 3803.
Últimos concursos da Lotofácil
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3802
|11/10
|02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
|3801
|09/10
|03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
|3800
|08/10
|01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21
|3799
|07/10
|01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
|3798
|06/10
|01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23
O histórico completo está disponível no portal oficial das Loterias Caixa.
O que você precisa saber
Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3803?
A confirmar após o sorteio das 21h desta terça-feira, 13 de outubro.
A Lotofácil 3803 acumulou?
A confirmar. A Caixa divulgará a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa após a apuração oficial.
Qual é o prêmio da Lotofácil 3803?
O concurso tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?
Quarta-feira, 14 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas ou agências da Caixa. Acima desse valor, o pagamento ocorre nas agências, com documento de identificação, CPF e comprovante da aposta. O prazo é de 90 dias.
Fonte oficial: Loterias Caixa.
Apostas pelo portal oficial das Loterias Caixa.
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