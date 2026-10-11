Resultado uai Saíram as 15 dezenas da Lotofácil 3802 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [20 – 10 – 02 – 21 – 03 – 11 – 15 – 24 – 14 – 12 – 19 – 05 – 23 – 09 – 06]

2 Sorteio realizado às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 20 – 10 – 02 – 21 – 03 – 11 – 15 – 24 – 14 – 12 – 19 – 05 – 23 – 09 – 06 A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

20 – 10 – 02 – 21 – 03 – 11 – 15 – 24 – 14 – 12 – 19 – 05 – 23 – 09 – 06

Resultado Lotofácil 3802 de hoje : duas apostas acertam as dezenas e ganham R$ 820.218,59 cada

A Lotofácil acumulou?

Não duas apostas venceram

Ganhadores por faixa

O bolão vencedor foi feito em Itumbiara-GO e a aposta simples foi feita em Teresina-PI.

Confira o resumo da operação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 820.218,59

2 apostas ganhadoras, R$ 820.218,59 14 acertos

344 apostas ganhadoras, R$ 1.428,41

344 apostas ganhadoras, R$ 1.428,41 13 acertos

9.863 apostas ganhadoras, R$ 35,00

9.863 apostas ganhadoras, R$ 35,00 12 acertos

106.713 apostas ganhadoras, R$ 14,00

106.713 apostas ganhadoras, R$ 14,00 11 acertos

527.843 apostas ganhadoras, R$ 7,00

A arrecadação total foi de R$ 21.269.461,50.

Como funciona a Lotofácil e como apostar

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso, e há premiação para quem acertar de 11 a 15 números. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. A Surpresinha deixa o sistema escolher os números, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial.

A Lotofácil é a modalidade com maior frequência de sorteios entre as loterias Caixa — de segunda a sábado, às 21h, e aos domingos, às 11h.

Faixas de premiação da Lotofácil

15 acertos: prêmio principal (estimado em R$ 2 milhões)

14 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora

13 acertos: prêmio fixo de R$ 35,00

12 acertos: prêmio fixo de R$ 14,00

11 acertos: prêmio fixo de R$ 7,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3803 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da Lotofácil

Concurso 3801 (09/10): 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24

Concurso 3800 (08/10): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21

Concurso 3799 (07/10): 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Concurso 3798 (06/10): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23

Concurso 3797 (05/10): 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3802?

[INSERIR após sorteio das 11h]

A Lotofácil 3802 acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

A partir de quantos acertos há premiação?

A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

O prêmio acumula para o próximo concurso.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.orma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.