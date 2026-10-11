Resultado
Saíram as 15 dezenas da Lotofácil 3802 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [20 – 10 – 02 – 21 – 03 – 11 – 15 – 24 – 14 – 12 – 19 – 05 – 23 – 09 – 06]
- 2 Sorteio realizado às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As dezenas sorteadas foram: 20 – 10 – 02 – 21 – 03 – 11 – 15 – 24 – 14 – 12 – 19 – 05 – 23 – 09 – 06 A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
20 – 10 – 02 – 21 – 03 – 11 – 15 – 24 – 14 – 12 – 19 – 05 – 23 – 09 – 06
A Lotofácil acumulou?
Não duas apostas venceram
Ganhadores por faixa
O bolão vencedor foi feito em Itumbiara-GO e a aposta simples foi feita em Teresina-PI.
Confira o resumo da operação
- 15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 820.218,59
- 14 acertos
344 apostas ganhadoras, R$ 1.428,41
- 13 acertos
9.863 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos
106.713 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos
527.843 apostas ganhadoras, R$ 7,00
A arrecadação total foi de R$ 21.269.461,50.
Como funciona a Lotofácil e como apostar
Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso, e há premiação para quem acertar de 11 a 15 números. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50. A Surpresinha deixa o sistema escolher os números, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial.
A Lotofácil é a modalidade com maior frequência de sorteios entre as loterias Caixa — de segunda a sábado, às 21h, e aos domingos, às 11h.
Faixas de premiação da Lotofácil
15 acertos: prêmio principal (estimado em R$ 2 milhões)
14 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora
13 acertos: prêmio fixo de R$ 35,00
12 acertos: prêmio fixo de R$ 14,00
11 acertos: prêmio fixo de R$ 7,00
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio é o 3803 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.
Últimos concursos da Lotofácil
- Concurso 3801 (09/10): 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
- Concurso 3800 (08/10): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21
- Concurso 3799 (07/10): 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
- Concurso 3798 (06/10): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23
- Concurso 3797 (05/10): 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23
Histórico completo de sorteios
Perguntas frequentes
Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3802?
[INSERIR após sorteio das 11h]
A Lotofácil 3802 acumulou?
A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.
A partir de quantos acertos há premiação?
A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil.
O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?
O prêmio acumula para o próximo concurso.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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