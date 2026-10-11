Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7140 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [05 – 28 – 45 – 57 – 59.]

2 Sorteio realizado às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 05 – 28 – 45 – 57 – 59.. A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

05 – 28 – 45 – 57 – 59.

Resultado da Quina 7140 de hoje (11/10): veja o horário do sorteio e como apostar no prêmio acumulado de R$ 30 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo, às 11h deste domingo (11/10). O concurso 7140 chegou ao sorteio com R$ 30 milhões acumulados — quarto concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal.

A Quina acumulou?

A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 34 milhões.

Ganhadores por faixa

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas;

115 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 6.475,88 ;

apostas acertaram quatro números e ganharam ; 8.031 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 88,31 ;

apostas acertaram três dezenas e levarão ; 171.994 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,12.

Como funciona a Quina e como apostar

Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso, e há premiação em quatro faixas: dois acertos (duque), três (terno), quatro (quadra) ou cinco (quina). A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3,00. A Surpresinha deixa o sistema escolher os números, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial.

A Quina sorteia de segunda a sábado, às 20h, e aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7141 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 20h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da Quina

Concurso 7139 (09/10): 11 – 17 – 40 – 62 – 68 — acumulou

Concurso 7138 (08/10): 14 – 16 – 27 – 34 – 52 — acumulou

Concurso 7137 (07/10): acumulou

Concurso 7136 (06/10): acumulou

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7140?

[INSERIR após sorteio das 11h]

A Quina 7140 acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Segunda-feira, 12 de outubro, às 20h.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de dois acertos (duque) já há premiação. O prêmio principal exige acertar as cinco dezenas.

O que acontece se ninguém acertar a quina?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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