Resultado
Saíram as dezenas da Quina 7140 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [05 – 28 – 45 – 57 – 59.]
- 2 Sorteio realizado às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As dezenas sorteadas foram: 05 – 28 – 45 – 57 – 59.. A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
05 – 28 – 45 – 57 – 59.
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo, às 11h deste domingo (11/10). O concurso 7140 chegou ao sorteio com R$ 30 milhões acumulados — quarto concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal.
A Quina acumulou?
A Quina de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina é de R$ 34 milhões.
Ganhadores por faixa
- Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas;
- 115 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 6.475,88;
- 8.031 apostas acertaram três dezenas e levarão R$ 88,31;
- 171.994 apostas obtiveram dois acertos e receberão R$ 4,12.
Como funciona a Quina e como apostar
Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso, e há premiação em quatro faixas: dois acertos (duque), três (terno), quatro (quadra) ou cinco (quina). A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3,00. A Surpresinha deixa o sistema escolher os números, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial.
A Quina sorteia de segunda a sábado, às 20h, e aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.
Próximo concurso da Quina
O próximo sorteio é o 7141 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 20h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.
Últimos concursos da Quina
- Concurso 7139 (09/10): 11 – 17 – 40 – 62 – 68 — acumulou
- Concurso 7138 (08/10): 14 – 16 – 27 – 34 – 52 — acumulou
- Concurso 7137 (07/10): acumulou
- Concurso 7136 (06/10): acumulou
Histórico completo de sorteios
Perguntas frequentes
Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7140?
[INSERIR após sorteio das 11h]
A Quina 7140 acumulou?
A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
Segunda-feira, 12 de outubro, às 20h.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de dois acertos (duque) já há premiação. O prêmio principal exige acertar as cinco dezenas.
O que acontece se ninguém acertar a quina?
O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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