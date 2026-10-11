Resultado uai Saíram as dezenas da Dia de Sorte 1320 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas + Mês da Sorte: [02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30] | Mês: [Novembro]

2 Sorteio realizado às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30. Mês da Sorte: Novembro. O prêmio acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

02 – 16 – 19 – 24 – 25 – 29 – 30

Mês da Sorte: Novembro

Resultado da Dia de Sorte 1320 de hoje (11/10): veja os números sorteados e o Mês da Sorte

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

7 acertos + Mês da Sorte: A confirmar

7 acertos: A confirmar

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

Como funciona a Dia de Sorte e como apostar

Na Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um dos 12 meses do ano — o Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as sete dezenas e o mês sorteado. Há premiação em faixas menores para quem acerta a partir de quatro dezenas, sem necessidade de acertar o mês. A aposta mínima, com sete números, custa R$ 3,00. A Surpresinha sorteia os números e o mês automaticamente. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial.

A Dia de Sorte sorteia às terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, às 20h, e aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1321 e ele acontece na terça-feira, dia 13 de outubro, às 20h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da Dia de Sorte

Concurso 1319 (09/10): 02 – 04 – 09 – 10 – 23 – 26 – 28 | Mês: [A CONFIRMAR] — acumulou

Concurso 1318 (09/10): [A CONFIRMAR]

Concurso 1317 (07/10): 04 – 07 – 16 – 25 – 27 – 28 – 31 | Mês: [A CONFIRMAR]

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Dia de Sorte 1320?

[INSERIR após sorteio das 11h]

Qual foi o Mês da Sorte?

[INSERIR após sorteio das 11h]

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Dia de Sorte?

Terça-feira, 13 de outubro, às 20h.

Quantos números preciso acertar para ganhar algum prêmio?

A partir de quatro acertos já há premiação, sem necessidade de acertar o Mês da Sorte. O prêmio principal exige acertar as sete dezenas e o mês.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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