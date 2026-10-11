Resultado uai Saíram as dezenas da Mega-Sena 3069 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57 ]

2 Sorteio realizado às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57. A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57

Resultado da Mega-Sena 3069 de hoje (11/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 112 milhões

A Mega-Sena acumulou?

O prêmio acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 150 milhões.

Ganhadores por faixa

5 acertos: 150 apostas ganhadoras, R$ 26.095,23;

4 acertos: 9.096 apostas ganhadoras, R$ 709,33.

Como funciona a Mega-Sena e como apostar

Na Mega-Sena, o apostador marca de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis dezenas por concurso, e há premiação em três faixas: quatro acertos (quadra), cinco (quina) ou seis (sena). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5,00. A Surpresinha deixa o sistema escolher os números, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial.

A Mega-Sena sorteia às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, às 20h, e aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis, com desconto de Imposto de Renda na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio é o 3070 e ele acontece na terça-feira, dia 13 de outubro, às 20h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da Mega-Sena

Concurso 3068 (08/10): 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57 — acumulou

Concurso 3067 (06/10): 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52 — acumulou

Concurso 3066 (03/10): acumulou

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Mega-Sena 3069?

[INSERIR após sorteio das 11h]

A Mega-Sena 3069 acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Mega-Sena?

Terça-feira, 13 de outubro, às 20h.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de quatro acertos (quadra) já há premiação. O prêmio principal exige acertar as seis dezenas.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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