Resultado uai Saíram as dezenas da Timemania 2453 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas + Time do Coração: [17 – 12 – 13 – 20 – 30 – 24 – 02.] | Time: [ 35 – CUIABÁ/MT.]

2 Sorteio realizado às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 17 – 12 – 13 – 20 – 30 – 24 – 02.. Time do Coração: 35 – CUIABÁ/MT.. O prêmio acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

17 – 12 – 13 – 20 – 30 – 24 – 02.

Time do Coração: 35 – CUIABÁ/MT.

Resultado da Timemania 2453 de hoje (11/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 19,3 milhões

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo, às 11h deste domingo (11/10). O concurso 2453 chegou ao sorteio com R$ 19,3 milhões acumulados. No concurso 2452, de quinta (08/10), as dezenas foram 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 e o Time do Coração sorteado foi o Confiança/SE — nenhuma aposta acertou os sete números com o time correto, fazendo o prêmio crescer.

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

7 acertos + Time do Coração: A confirmar

7 acertos: A confirmar

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

3 acertos: A confirmar

Apenas o Time do Coração: A confirmar

Como funciona a Timemania e como apostar

Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis no volante e escolhe um time de futebol — o Time do Coração — entre os disponíveis na lista oficial. A Caixa sorteia sete dezenas e um time por concurso. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os sete números e o time sorteado. Há premiação em faixas menores a partir de três acertos, independentemente do time, e também uma faixa exclusiva para quem acerta apenas o Time do Coração. A aposta mínima custa R$ 3,50. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial.

A Timemania sorteia às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, às 20h, e aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio é o 2454 e ele acontece na terça-feira, dia 13 de outubro, às 20h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da Timemania

Concurso 2452 (08/10): 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 | Time: Confiança/SE — acumulou

Concurso 2451 (07/10): [A CONFIRMAR]

Concurso 2450 (03/10): [A CONFIRMAR]

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Timemania 2453?

[INSERIR após sorteio das 11h]

Qual foi o Time do Coração sorteado?

[INSERIR após sorteio das 11h]

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

Terça-feira, 13 de outubro, às 20h.

O que é o Time do Coração?

É um elemento extra do volante. O apostador escolhe um time de futebol — para ganhar o prêmio principal precisa acertar os sete números e o time sorteado. Acertar só o time também dá premiação em faixa separada.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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