Resultado uai Saíram as dezenas da +Milionária 397 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas + Trevos da Sorte: [23, 49, 46, 28, 16, 42. ] | Trevos: [4 – 3. ]

2 Sorteio realizado às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 23, 49, 46, 28, 16, 42. . Trevos da Sorte: 4 – 3. . O prêmio acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

Os números sorteados foram: 23, 49, 46, 28, 16, 42.

Os trevos sorteados foram: 4 – 3.

Resultado da +Milionária 397 de hoje (11/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 103 milhões

No concurso anterior, a +Milionária 396, de quarta (07/10), as dezenas foram 06 – 15 – 28 – 30 – 42 – 50 e os Trevos foram 3 e 6 — nenhuma aposta acertou as seis dezenas com os dois trevos, fazendo o prêmio crescer.

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

6 acertos + 2 trevos: A confirmar

6 acertos + 1 trevo: A confirmar

6 acertos + 0 trevos: A confirmar

5 acertos + 2 trevos: A confirmar

5 acertos + 1 trevo: A confirmar

4 acertos + 2 trevos: A confirmar

4 acertos + 0 trevos: A confirmar

3 acertos + 2 trevos: A confirmar

2 acertos + 2 trevos: A confirmar

Como funciona a +Milionária e como apostar

Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 disponíveis no volante e escolhe de dois a seis Trevos da Sorte entre os seis disponíveis. A Caixa sorteia seis dezenas e dois trevos por concurso. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as seis dezenas e os dois Trevos da Sorte. Há premiação em nove faixas para combinações parciais de números e trevos — o que torna a +Milionária uma das loterias com mais chances de premiação entre as da Caixa. A aposta mínima, com seis números e dois trevos, custa R$ 6,00. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial.

A +Milionária sorteia às quartas-feiras e domingos, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis, com desconto de Imposto de Renda na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da +Milionária

O próximo sorteio é o 398 e ele acontece na quarta-feira, dia 14 de outubro. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da +Milionária

Concurso 396 (07/10): 06 – 15 – 28 – 30 – 42 – 50 | Trevos: 3 e 6 — acumulou

Concurso 395 (03/10): [A CONFIRMAR]

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na +Milionária 397?

[INSERIR após sorteio das 11h]

Quais foram os Trevos da Sorte?

[INSERIR após sorteio das 11h]

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da +Milionária?

Quarta-feira, 14 de outubro.

O que são os Trevos da Sorte?

São elementos extras do volante. O apostador escolhe de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números e os dois trevos sorteados. Combinações parciais também geram premiação em outras faixas.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências com identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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