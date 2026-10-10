Hoje uai Dia de Sorte 1320 sorteia R$ 4,1 milhões acumulados neste domingo, 11/10, às 11h. 1 Prêmio acumulado: R$ 4,1 milhões — acumulado do concurso 1319, desta sexta (09/10)

2 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 09h

3 Aposte até as 09h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

O Dia de Sorte 1320 sorteia hoje R$ 4,1 milhões às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está acumulado após o concurso 1319, desta sexta-feira (09/10), encerrar sem ganhador na faixa principal. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h.

Quando é o sorteio

Domingo, 11 de outubro, às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h desta manhã.

Como apostar na Dia de Sorte

Na Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um dos 12 meses do ano — o Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as sete dezenas e o mês sorteado. Há premiação em faixas menores para quem acerta a partir de quatro dezenas, sem necessidade de acertar o mês.

A aposta mínima, com sete números, custa R$ 3,00. A Surpresinha sorteia os números e o mês automaticamente. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 09h desta manhã.

Faixas de premiação da Dia de Sorte

7 acertos + Mês da Sorte: prêmio principal (estimado em R$ 4,1 milhões)

7 acertos (sem o mês): segunda faixa

6 acertos: terceira faixa

5 acertos: quarta faixa

4 acertos: quinta faixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1320?

R$ 4,1 milhões estimados — acumulado do concurso 1319.

Quando é o sorteio?

Domingo, 11 de outubro, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 09h deste domingo.

O que é o Mês da Sorte?

É um elemento extra do volante. O apostador escolhe um mês do ano — para ganhar o prêmio principal precisa acertar as sete dezenas e o mês sorteado.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

A partir de quantos acertos há premiação?

A partir de quatro acertos já há premiação, sem necessidade de acertar o Mês da Sorte.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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