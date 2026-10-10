Hoje uai Lotofácil 3802 sorteia R$ 2 milhões neste domingo, 11/10, às 11h. 1 Prêmio estimado: R$ 2 milhões — recomeçou após o 3801 pagar quatro ganhadores na sexta (09/10)

2 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 09h

3 Aposte até as 09h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

A Lotofácil 3802 sorteia hoje R$ 2 milhões às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio recomeçou do zero após o concurso 3801, da sexta-feira (09/10), ser ganho por quatro apostas — cada uma levando R$ 322.726,10, em Porto Seguro (BA), São José dos Pinhais (PR), Alta Floresta D’Oeste (RO) e Porto Alegre (RS). Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h.

Quando é o sorteio

Domingo, 11 de outubro, às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h desta manhã — atenção ao horário diferente do sorteio noturno de segunda a sábado.

Como apostar

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso. Há premiação para quem acertar de 11 a 15 números. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

A Surpresinha deixa o sistema escolher os números, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 09h desta manhã.

Números marcados Custo da aposta 15 R$ 3,50 16 R$ 48,00 17 R$ 408,00 18 R$ 2.448,00 19 R$ 11.628,00 20 R$ 46.512,00

Faixas de premiação da Lotofácil

15 acertos: prêmio principal (estimado em R$ 2 milhões)

14 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora

13 acertos: prêmio fixo de R$ 35,00

12 acertos: prêmio fixo de R$ 14,00

11 acertos: prêmio fixo de R$ 7,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Lotofácil 3802?

R$ 2 milhões estimados — prêmio recomeçou após o 3801 pagar quatro ganhadores.

Quando é o sorteio da Lotofácil 3802?

Domingo, 11 de outubro, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 09h deste domingo.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

A partir de quantos acertos há premiação?

A partir de 11 acertos já há premiação na Lotofácil.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

O prêmio acumula para o próximo concurso.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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