Hoje uai Quina 7140 sorteia R$ 30 milhões acumulados neste domingo, 11/10, às 11h. 1 Prêmio acumulado: R$ 30 milhões — quarto concurso seguido sem ganhador na faixa principal

2 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 09h

3 Aposte até as 09h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

A Quina 7140 sorteia hoje R$ 30 milhões às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o quarto concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal — o prêmio cresceu a partir da Quina 7137 e não parou mais. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h.

Quando é o sorteio

Domingo, 11 de outubro, às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h desta manhã.

Por que o prêmio está acumulado

No concurso 7138, de quinta (08/10), as dezenas foram 14 – 16 – 27 – 34 – 52 e nenhuma aposta acertou os cinco números. O resultado do 7139, desta sexta (09/10), está a confirmar. A Quina sorteia seis vezes por semana e não tem teto de acúmulo — o prêmio cresce a cada rodada sem ganhador. Com R$ 30 milhões em disputa, este é um dos maiores prêmios da Quina nos últimos meses.

Como apostar

Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso. Há premiação em quatro faixas: dois acertos (duque), três (terno), quatro (quadra) ou cinco (quina). A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3,00.

A Surpresinha deixa o sistema escolher os números, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 09h desta manhã.

Números marcados Custo da aposta 5 R$ 3,00 6 R$ 18,00 7 R$ 63,00 8 R$ 168,00 9 R$ 378,00 10 R$ 756,00

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7140?

R$ 30 milhões estimados — quarto concurso seguido sem ganhador.

Quando é o sorteio da Quina 7140?

Domingo, 11 de outubro, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 09h deste domingo.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de dois acertos (duque) já há premiação. O prêmio principal exige acertar as cinco dezenas.

O que acontece se ninguém acertar a quina?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.