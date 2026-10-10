Hoje uai Mega-Sena 3069 sorteia R$ 112 milhões neste domingo, 11/10, às 11h — nono concurso seguido sem ganhador. 1 Prêmio acumulado: R$ 112 milhões — maior jackpot em jogo neste domingo

2 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 09h

3 Aposte até as 09h em qualquer lotérica ou pelo site [loteriasonline.caixa.gov.br](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

A Mega-Sena 3069 sorteia hoje R$ 112 milhões às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o nono concurso seguido sem ganhador na faixa principal — e o maior prêmio em disputa neste domingo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h.

Quando é o sorteio

Domingo, 11 de outubro, às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h desta manhã — atenção ao horário diferente do sorteio noturno padrão.

Por que o prêmio está tão alto

A Mega-Sena chegou ao concurso 3069 com R$ 112 milhões após acumular pelo nono sorteio consecutivo. No concurso 3068, de quinta (08/10), nenhuma aposta acertou as seis dezenas 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57. Foram 62 apostas premiadas na quina com R$ 51.808,94 cada e 4.884 na quadra com R$ 1.084,10 cada. O prêmio da Mega não tem teto — cresce a cada concurso sem ganhador. No mesmo domingo, a +Milionária 397 também sorteia R$ 103 milhões, totalizando mais de R$ 215 milhões em jogo numa única manhã.

Como apostar

Na Mega-Sena, o apostador marca de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis dezenas por concurso. Há premiação em três faixas: quatro acertos (quadra), cinco (quina) ou seis (sena). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5,00.

A Surpresinha deixa o sistema escolher os números por você, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos sem precisar refazer a aposta. Você pode jogar em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 09h desta manhã.

Números marcados Custo da aposta Chances de ganhar a sena 6 R$ 5,00 1 em 50.063.860 7 R$ 35,00 1 em 7.151.980 8 R$ 140,00 1 em 1.787.995 9 R$ 420,00 1 em 595.998 10 R$ 1.050,00 1 em 238.399

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis, com desconto de IR na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3069?

R$ 112 milhões estimados — nono concurso seguido sem ganhador.

Quando é o sorteio da Mega-Sena 3069?

Domingo, 11 de outubro, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 09h deste domingo — atenção ao horário antecipado.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de quatro acertos (quadra) já há premiação. O prêmio principal exige acertar as seis dezenas.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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