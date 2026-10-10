Hoje uai Timemania 2453 sorteia R$ 19,3 milhões acumulados neste domingo, 11/10, às 11h. 1 Prêmio acumulado: R$ 19,3 milhões — no 2452 (08/10) foram 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72, Time: Confiança/SE

2 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 09h

3 Aposte até as 09h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/)

A Timemania 2453 sorteia hoje R$ 19,3 milhões às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. No concurso 2452, de quinta-feira (08/10), as dezenas foram 39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72 e o Time do Coração sorteado foi o Confiança/SE — nenhuma aposta acertou os sete números com o time correto, fazendo o prêmio crescer. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h.

Quando é o sorteio

Domingo, 11 de outubro, às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h desta manhã.

Como apostar na Timemania

Na Timemania, o apostador marca 10 números entre os 80 disponíveis no volante e escolhe um time de futebol — o Time do Coração — entre os disponíveis na lista oficial. A Caixa sorteia sete dezenas e um time. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os sete números e o time sorteado. Há premiação em faixas menores a partir de três acertos, independentemente do time, e também uma faixa exclusiva para quem acerta apenas o Time do Coração. A aposta mínima custa R$ 3,50. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 09h desta manhã.

Faixas de premiação da Timemania

7 acertos + Time do Coração: prêmio principal (estimado em R$ 19,3 milhões)

7 acertos (sem o time): segunda faixa

6 acertos: terceira faixa

5 acertos: quarta faixa

4 acertos: quinta faixa

3 acertos: sexta faixa

Apenas o Time do Coração: sétima faixa (prêmio fixo)

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Timemania 2453?

R$ 19,3 milhões estimados.

Quando é o sorteio da Timemania 2453?

Domingo, 11 de outubro, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 09h deste domingo.

O que é o Time do Coração?

É um elemento extra do volante da Timemania. O apostador escolhe um time de futebol — para ganhar o prêmio principal precisa acertar os sete números e o time sorteado. Acertar só o time dá premiação em faixa separada.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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