Hoje uai +Milionária 397 sorteia R$ 103 milhões acumulados neste domingo, 11/10, às 11h. 1 Prêmio acumulado: R$ 103 milhões — segundo maior prêmio em jogo neste domingo, atrás da Mega-Sena

2 Sorteio às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo — apostas encerram às 09h

3 Aposte até as 09h em qualquer lotérica ou pelo [portal oficial](https://loteriasonline.caixa.gov.br/) — volante inclui números e trevos

A +Milionária 397 sorteia hoje R$ 103 milhões às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. É o segundo maior prêmio em jogo neste domingo — atrás apenas da Mega-Sena 3069, com R$ 112 milhões. Juntas, as duas modalidades colocam mais de R$ 215 milhões em disputa numa única manhã. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h.

Quando é o sorteio

Domingo, 11 de outubro, às 11h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Apostas encerram às 09h desta manhã.

Como apostar na +Milionária

Na +Milionária, o apostador marca de seis a 12 números entre os 50 disponíveis e escolhe de dois a seis Trevos da Sorte entre os seis disponíveis. A Caixa sorteia seis dezenas e dois trevos. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as seis dezenas e os dois Trevos da Sorte. Há premiação em nove faixas para combinações parciais de números e trevos. A aposta mínima, com seis números e dois trevos, custa R$ 6,00. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial até as 09h desta manhã.

Faixas de premiação da +Milionária

6 acertos + 2 trevos: prêmio principal (estimado em R$ 103 milhões)

6 acertos + 1 trevo: segunda faixa

6 acertos + 0 trevos: terceira faixa

5 acertos + 2 trevos: quarta faixa

5 acertos + 1 trevo: quinta faixa

4 acertos + 2 trevos: sexta faixa

4 acertos + 0 trevos: sétima faixa

3 acertos + 2 trevos: oitava faixa

2 acertos + 2 trevos: nona faixa

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis, com desconto de IR na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso o valor vai para o FIES.

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da +Milionária 397?

R$ 103 milhões estimados.

Quando é o sorteio da +Milionária 397?

Domingo, 11 de outubro, às 11h, no Espaço da Sorte, São Paulo.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 09h deste domingo.

O que são os Trevos da Sorte?

São elementos extras do volante da +Milionária. O apostador escolhe de dois a seis trevos entre os seis disponíveis. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números e os dois trevos sorteados.

Onde posso apostar?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

O que acontece se ninguém acertar?

O prêmio acumula para o próximo concurso, sem limite de crescimento.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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