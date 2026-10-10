Resumo executivo 🌉 Extensão sobre o mar São 12,4 km de estrutura sobre a água ligando Salvador diretamente à Ilha de Itaparica. 🏗️ Fundações profundas marítimas Estacas escavadas com camisa metálica perdida de até 2,5 m de diâmetro fincadas na rocha submarina. 🚢 Canal livre de navegação Gabarito vertical de 85 m e vão central de 450 m garantem passagem contínua de grandes navios. 🛣️ Sistema viário integrado Malha total de 46,8 km incluindo túneis, viadutos urbanos e duplicação da rodovia BA-001.

Um sistema de R$ 11,6 bilhões combinando fundações profundas no oceano, viadutos e 22 km de vias expressas para integrar o tráfego da Bahia. A Baía de Todos-os-Santos separa Salvador e a Ilha de Itaparica por um gargalo marítimo que obriga motoristas a contornar 200 km de rodovias ou enfrentar filas em balsas. O projeto de R$ 11,6 bilhões cria uma conexão viária contínua sobre a água para encurtar deslocamentos no Recôncavo e Baixo Sul.

Por que construir pilares no mar exige camisas metálicas perdidas?

Se você tentar escavar uma coluna de concreto em solo coberto por metros de água do mar, a areia do fundo desmorona o buraco antes que o concreto possa secar. Para conter a força das ondas e a pressão da água durante a perfuração, a engenharia crava tubos gigantes de aço no leito marinho antes de escavar o interior. Esse procedimento é o princípio das camisas metálicas perdidas com concreto autoadensável.

Essas camisas de aço possuem até 2,5 metros de diâmetro e atravessam lâminas d’água de até 60 metros de profundidade até ancorar na rocha sã. Dentro delas, o concreto injetado expulsa a água e forma pilares ultra-resistentes, protegendo o aço interno contra o ataque agressivo do cloreto de sódio por mais de 100 anos.

A execução de fundações marítimas exige planejamento geotécnico, equipamentos especializados e operações sobre plataformas no mar — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quais são as dimensões e números da maior ponte sobre lâmina d’água da América Latina?

Para suportar o fluxo rodoviário e as cargas dinâmicas das correntes marítimas, a estrutura combina concreto protendido, estais de aço de alta resistência e fundações geotécnicas dimensionadas para suportar ventos severos e impactos de embarcações.

Comprimento do trecho estaiado central: possui 860 metros de extensão total, contando com um vão livre principal de 450 metros de eixo a eixo entre os mastros centrais.

Altura de navegação (gabarito vertical): oferece 85 metros de espaço livre sobre o nível do mar, permitindo a passagem de navios cargueiros e petroleiros em direção ao Porto de Salvador.

oferece 85 metros de espaço livre sobre o nível do mar, permitindo a passagem de navios cargueiros e petroleiros em direção ao Porto de Salvador. Diâmetro das estacas escavadas: varia entre 2,0 metros e 2,5 metros no trecho offshore, perfuradas em lâmina d’água que atinge até 60 metros de profundidade.

varia entre 2,0 metros e 2,5 metros no trecho offshore, perfuradas em lâmina d’água que atinge até 60 metros de profundidade. Infraestrutura do sistema viário terrestre: engloba 4,2 km de viadutos e 2 túneis urbanos no lado de Salvador, além de 22 km de nova via expressa e duplicação da rodovia BA-001 em Itaparica.

engloba 4,2 km de viadutos e 2 túneis urbanos no lado de Salvador, além de 22 km de nova via expressa e duplicação da rodovia BA-001 em Itaparica. Largura do tabuleiro estaiado: mede 30 metros de largura total, projetada com pistas de rolamento e acostamentos operacionais para absorver variações de tráfego.

Como as aduelas de concreto são montadas no mar sem bloquear navios?

Em vez de fechar o canal de navegação com grandes balsas que travariam o acesso de navios ao porto, os engenheiros utilizam treliças lança-aduelas do tipo MSS (Movable Scaffolding System). Essas treliças móveis funcionam como formas suspensas apoiadas nos pilares já concluídos, moldando as aduelas de concreto armado no próprio local, passo a passo sobre a água.

O concreto é preparado em usinas terrestres e levado até o ponto de aplicação por barcaças de apoio de pequeno porte, mantendo o canal de 400 metros de largura totalmente desimpedido. Assim, a estrutura avança bloco por bloco no ar e a ponte ganha forma sem interromper o comércio marítimo da região.

Parâmetro de Travessia Sistema Tradicional (Ferry-Boat / Rodovia) Sistema Ponte Salvador–Itaparica 🚗 Percurso Salvador–Ilhéus 454 km via BR-324 / contorno da Baía 311 km (redução direta de 143 km) ⏱️ Tempo de travessia direta 1h30 a 3h (dependendo das filas do ferry) Cerca de 10 a 12 minutos a 80 km/h 🌊 Impacto meteorológico Sujeito a cancelamentos por mar agitado Tráfego contínuo sob vigas e estais de alta inércia

Quer ver em detalhes como funciona a engenharia dessa megaobra?

As construções sobre lâminas d’água profundas exigem integração entre logística naval, perfuração de rocha submarina e montagem de estruturas de concreto protendido. Compreender a escala dos mastros estaiados de 215 metros ajuda a visualizar a complexidade desse projeto de infraestrutura.

O vídeo a seguir detalha cada etapa do projeto técnico, as soluções adotadas para garantir o gabarito de navegação e a integração com o sistema viário baiano.

Abaixo, um vídeo do canal Eng Wilson Junior que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança de pontes no mar?

A concepção de pontes estaiadas em ambiente marinho segue normas brasileiras rigorosas, como a ABNT NBR 7187, que estabelece os requisitos para projetos de pontes de concreto, e a ABNT NBR 6122, voltada ao projeto e execução de fundações profundas. Além disso, a ABNT NBR 9782 rege os cálculos de ações causadas por correntes, ventos e impactos de embarcações em estruturas marítimas.

O cumprimento dessas diretrizes pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra-BA) e pela concessionária responsável garante que a ponte suporte as cargas dos veículos e o cobrimento reforçado de concreto contra a penetração de íons de cloreto. Dessa forma, evita-se a oxidação interna do aço e assegura-se uma vida útil estrutural superior a 100 anos.

Camisas metálicas auxiliam a execução de estacas profundas, permitindo escavações controladas em ambientes marítimos — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é indispensável contratar um engenheiro geotécnico e de estruturas?

Intervenções de grande porte que envolvem fundações profundas ou escavações em solos saturados exigem a consultoria direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas. Somente especialistas habilitados realizam ensaios de campo do tipo SPT e CPT para determinar a capacidade de suporte do solo e o diâmetro exato dos elementos de fundação.

Não se trata de um cálculo simples ou empírico, pois erros na avaliação geotécnica podem provocar recalques diferenciais, fissuras e colapsos estruturais. A presença do responsável técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) garante a estabilidade física e a conformidade legal da obra.