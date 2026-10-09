Hoje uai Dia de Sorte 1319 sorteia R$ 4,1 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro. 1 R$ 4,1 milhões para quem acertar as sete dezenas — o prêmio acumulou no concurso 1318

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica

O resultado do Dia de Sorte 1319 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 4,1 milhões para quem acertar as sete dezenas.

O concurso 1318, de quinta-feira, sorteou 01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27, com Setembro como Mês da Sorte. Ninguém acertou as sete dezenas e o prêmio acumulou.

Quando e onde será o sorteio do Dia de Sorte 1319?

O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar do Dia de Sorte 1319 até as 20h

No Dia de Sorte, o apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e um Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês por concurso.

A aposta simples, com sete números e um mês, custa R$ 2,50. Também é possível usar a Surpresinha ou a Teimosinha.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.

Quanto paga do Dia de Sorte?

Há prêmio para quem acerta sete, seis, cinco ou quatro dezenas e para quem acerta o Mês da Sorte. Veja como ficou o rateio do concurso 1318:

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 7 acertos 0 R$ 0,00 6 acertos 51 R$ 3.656,52 5 acertos 2.081 R$ 25,00 4 acertos 29.357 R$ 5,00 Mês da Sorte 109.516 R$ 2,50

Quais foram os últimos resultados do Dia de Sorte?

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1318 08/10 01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27 Setembro 1317 07/10 04 – 07 – 16 – 25 – 27 – 28 – 31 Março 1316 06/10 01 – 06 – 10 – 16 – 18 – 22 – 29 Setembro 1315 05/10 02 – 09 – 13 – 15 – 17 – 19 – 26 Outubro 1314 03/10 02 – 10 – 11 – 17 – 25 – 27 – 31 Junho 1313 02/10 07 – 11 – 12 – 15 – 22 – 25 – 31 Fevereiro 1312 01/10 02 – 08 – 15 – 16 – 19 – 27 – 30 Abril

O histórico completo está no site oficial da Caixa.

Qual é a chance de ganhar do Dia de Sorte?

Na aposta simples, com sete números, a chance de acertar em cada faixa é esta:

Faixa Chance de acertar 7 acertos 1 em 2.629.575 6 acertos 1 em 15.652 5 acertos 1 em 453 4 acertos 1 em 37 Mês da Sorte 1 em 12

Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar do Dia de Sorte pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.

Escolha o Dia de Sorte, marque de sete a 15 números, selecione o Mês da Sorte e confirme o pagamento antes das 20h.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.