Hoje
Dia de Sorte 1319 sorteia R$ 4,1 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro.
- 1 R$ 4,1 milhões para quem acertar as sete dezenas — o prêmio acumulou no concurso 1318
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica
O resultado do Dia de Sorte 1319 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 4,1 milhões para quem acertar as sete dezenas.
O concurso 1318, de quinta-feira, sorteou 01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27, com Setembro como Mês da Sorte. Ninguém acertou as sete dezenas e o prêmio acumulou.
Quando e onde será o sorteio do Dia de Sorte 1319?
O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como apostar do Dia de Sorte 1319 até as 20h
No Dia de Sorte, o apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e um Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês por concurso.
A aposta simples, com sete números e um mês, custa R$ 2,50. Também é possível usar a Surpresinha ou a Teimosinha.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.
Quanto paga do Dia de Sorte?
Há prêmio para quem acerta sete, seis, cinco ou quatro dezenas e para quem acerta o Mês da Sorte. Veja como ficou o rateio do concurso 1318:
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|0
|R$ 0,00
|6 acertos
|51
|R$ 3.656,52
|5 acertos
|2.081
|R$ 25,00
|4 acertos
|29.357
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|109.516
|R$ 2,50
Quais foram os últimos resultados do Dia de Sorte?
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1318
|08/10
|01 – 02 – 03 – 11 – 20 – 25 – 27
|Setembro
|1317
|07/10
|04 – 07 – 16 – 25 – 27 – 28 – 31
|Março
|1316
|06/10
|01 – 06 – 10 – 16 – 18 – 22 – 29
|Setembro
|1315
|05/10
|02 – 09 – 13 – 15 – 17 – 19 – 26
|Outubro
|1314
|03/10
|02 – 10 – 11 – 17 – 25 – 27 – 31
|Junho
|1313
|02/10
|07 – 11 – 12 – 15 – 22 – 25 – 31
|Fevereiro
|1312
|01/10
|02 – 08 – 15 – 16 – 19 – 27 – 30
|Abril
O histórico completo está no site oficial da Caixa.
Qual é a chance de ganhar do Dia de Sorte?
Na aposta simples, com sete números, a chance de acertar em cada faixa é esta:
|Faixa
|Chance de acertar
|7 acertos
|1 em 2.629.575
|6 acertos
|1 em 15.652
|5 acertos
|1 em 453
|4 acertos
|1 em 37
|Mês da Sorte
|1 em 12
Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.
Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.
Como apostar do Dia de Sorte pela internet
Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.
Escolha o Dia de Sorte, marque de sete a 15 números, selecione o Mês da Sorte e confirme o pagamento antes das 20h.
Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.
Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.