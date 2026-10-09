Hoje uai Lotomania 2986 sorteia R$ 10,3 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro. 1 R$ 10,3 milhões para quem acertar as 20 dezenas — o prêmio acumulou nos concursos 2984 e 2985

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica

O resultado da Lotomania 2986 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 10,3 milhões para quem acertar as 20 dezenas.

O concurso 2985, de quarta-feira, não teve ganhador das 20 dezenas e o prêmio acumulou. Três apostas fizeram 19 pontos, e uma única aposta que não acertou nenhuma dezena levou R$ 154.764,01.

Quando e onde será o sorteio da Lotomania 2986?

O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar da Lotomania 2986 até as 20h

Na Lotomania, o apostador marca 50 números entre os 100 disponíveis no volante (de 00 a 99), e a Caixa sorteia 20 dezenas. A modalidade é só para maiores de 18 anos.

A aposta simples custa R$ 3. A Lotomania paga quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 números e também quem não acerta nenhum.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.

Quanto paga da Lotomania?

A Lotomania premia as duas pontas: quem acerta quase tudo e quem erra tudo. Veja como ficou o rateio do concurso 2985:

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 20 acertos 0 R$ 0,00 19 acertos 3 R$ 103.175,99 18 acertos 125 R$ 2.210,91 17 acertos 1.038 R$ 186,37 16 acertos 5.856 R$ 33,03 15 acertos 22.487 R$ 8,60 0 acertos 1 R$ 154.764,01

Quais foram os últimos resultados da Lotomania?

Concurso Data Dezenas sorteadas 2985 07/10 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79 2984 05/10 03 – 05 – 06 – 12 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 41 – 53 – 68 – 70 – 73 – 76 – 79 – 82 – 86 – 90 2983 02/10 12 – 14 – 21 – 26 – 31 – 36 – 41 – 48 – 50 – 52 – 63 – 65 – 73 – 78 – 80 – 82 – 91 – 95 – 98 – 99 2982 30/09 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 13 – 16 – 27 – 32 – 33 – 57 – 59 – 61 – 64 – 72 – 77 – 80 – 91 – 95 – 98 2981 28/09 15 – 21 – 24 – 33 – 34 – 37 – 43 – 50 – 60 – 61 – 64 – 69 – 71 – 75 – 76 – 81 – 86 – 96 – 97 – 99 2980 25/09 06 – 13 – 16 – 25 – 33 – 38 – 40 – 48 – 56 – 57 – 68 – 78 – 79 – 80 – 85 – 87 – 89 – 91 – 98 – 99 2979 23/09 12 – 14 – 17 – 21 – 23 – 27 – 28 – 30 – 34 – 36 – 38 – 45 – 50 – 55 – 59 – 73 – 74 – 90 – 92 – 94

O histórico completo está no site oficial da Caixa.

Qual é a chance de ganhar da Lotomania?

Na aposta simples, com 50 números, a chance de acertar em cada faixa é esta:

Faixa Chance de acertar 20 acertos 1 em 11.372.635 19 acertos 1 em 352.551 18 acertos 1 em 24.235 17 acertos 1 em 2.776 16 acertos 1 em 472 15 acertos 1 em 112 0 acertos 1 em 11.372.635

Como resgatar o prêmio da Lotomania

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar da Lotomania pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.

Escolha a Lotomania, marque 50 números (ou use a Surpresinha) e confirme o pagamento antes das 20h.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.