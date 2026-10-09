Hoje
Dupla Sena 3019 sorteia R$ 7,5 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro.
- 1 R$ 7,5 milhões no 1º sorteio para quem acertar as seis dezenas — o prêmio acumulou no concurso 3018
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica
O resultado da Dupla Sena 3019 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 7,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.
O concurso 3018, de quarta-feira, sorteou 18 – 21 – 26 – 28 – 48 – 49 no 1º sorteio e 05 – 11 – 35 – 38 – 39 – 49 no 2º. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou pela quarta rodada seguida.
Quando e onde será o sorteio da Dupla Sena 3019?
O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como apostar da Dupla Sena 3019 até as 20h
Na Dupla Sena, o apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Cada concurso tem dois sorteios de seis dezenas, e a mesma aposta vale para os dois.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 3. Há prêmio para quem acerta seis, cinco, quatro ou três números em qualquer um dos sorteios.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.
Quanto paga da Dupla Sena?
O prêmio principal está no 1º sorteio, mas cada sorteio paga quatro faixas. Veja como ficou o rateio do concurso 3018:
|Sorteio
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|1º sorteio
|6 acertos
|0
|R$ 0,00
|1º sorteio
|5 acertos
|9
|R$ 8.912,41
|1º sorteio
|4 acertos
|619
|R$ 148,09
|1º sorteio
|3 acertos
|13.346
|R$ 3,43
|2º sorteio
|6 acertos
|0
|R$ 0,00
|2º sorteio
|5 acertos
|14
|R$ 5.156,47
|2º sorteio
|4 acertos
|678
|R$ 135,20
|2º sorteio
|3 acertos
|13.827
|R$ 3,31
Quais foram os últimos resultados da Dupla Sena?
|Concurso
|Data
|1º sorteio
|2º sorteio
|3018
|07/10
|18 – 21 – 26 – 28 – 48 – 49
|05 – 11 – 35 – 38 – 39 – 49
|3017
|05/10
|05 – 06 – 22 – 23 – 37 – 38
|05 – 08 – 20 – 31 – 42 – 48
|3016
|02/10
|10 – 15 – 28 – 39 – 44 – 50
|06 – 11 – 13 – 15 – 18 – 50
|3015
|30/09
|11 – 15 – 18 – 29 – 35 – 43
|01 – 07 – 10 – 25 – 27 – 34
|3014
|28/09
|11 – 20 – 24 – 25 – 33 – 49
|24 – 26 – 31 – 35 – 39 – 43
|3013
|25/09
|06 – 13 – 34 – 35 – 39 – 43
|02 – 12 – 21 – 24 – 37 – 44
|3012
|23/09
|05 – 11 – 18 – 22 – 41 – 48
|09 – 13 – 21 – 31 – 34 – 46
O histórico completo está no site oficial da Caixa.
Qual é a chance de ganhar da Dupla Sena?
Na aposta simples, com seis números, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 15.890.700, em cada um dos dois sorteios. Como as duas chances valem para o mesmo bilhete, a Dupla Sena dá duas oportunidades por concurso.
Como resgatar o prêmio da Dupla Sena
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.
Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.
Como apostar da Dupla Sena pela internet
Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.
Escolha a Dupla Sena, marque de seis a 15 números (ou use a Surpresinha) e confirme o pagamento antes das 20h.
Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.
Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.