Hoje uai Dupla Sena 3019 sorteia R$ 7,5 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro. 1 R$ 7,5 milhões no 1º sorteio para quem acertar as seis dezenas — o prêmio acumulou no concurso 3018

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica

O resultado da Dupla Sena 3019 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 7,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O concurso 3018, de quarta-feira, sorteou 18 – 21 – 26 – 28 – 48 – 49 no 1º sorteio e 05 – 11 – 35 – 38 – 39 – 49 no 2º. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou pela quarta rodada seguida.

Quando e onde será o sorteio da Dupla Sena 3019?

O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar da Dupla Sena 3019 até as 20h

Na Dupla Sena, o apostador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Cada concurso tem dois sorteios de seis dezenas, e a mesma aposta vale para os dois.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 3. Há prêmio para quem acerta seis, cinco, quatro ou três números em qualquer um dos sorteios.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.

Quanto paga da Dupla Sena?

O prêmio principal está no 1º sorteio, mas cada sorteio paga quatro faixas. Veja como ficou o rateio do concurso 3018:

Sorteio Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 1º sorteio 6 acertos 0 R$ 0,00 1º sorteio 5 acertos 9 R$ 8.912,41 1º sorteio 4 acertos 619 R$ 148,09 1º sorteio 3 acertos 13.346 R$ 3,43 2º sorteio 6 acertos 0 R$ 0,00 2º sorteio 5 acertos 14 R$ 5.156,47 2º sorteio 4 acertos 678 R$ 135,20 2º sorteio 3 acertos 13.827 R$ 3,31

Quais foram os últimos resultados da Dupla Sena?

Concurso Data 1º sorteio 2º sorteio 3018 07/10 18 – 21 – 26 – 28 – 48 – 49 05 – 11 – 35 – 38 – 39 – 49 3017 05/10 05 – 06 – 22 – 23 – 37 – 38 05 – 08 – 20 – 31 – 42 – 48 3016 02/10 10 – 15 – 28 – 39 – 44 – 50 06 – 11 – 13 – 15 – 18 – 50 3015 30/09 11 – 15 – 18 – 29 – 35 – 43 01 – 07 – 10 – 25 – 27 – 34 3014 28/09 11 – 20 – 24 – 25 – 33 – 49 24 – 26 – 31 – 35 – 39 – 43 3013 25/09 06 – 13 – 34 – 35 – 39 – 43 02 – 12 – 21 – 24 – 37 – 44 3012 23/09 05 – 11 – 18 – 22 – 41 – 48 09 – 13 – 21 – 31 – 34 – 46

O histórico completo está no site oficial da Caixa.

Qual é a chance de ganhar da Dupla Sena?

Na aposta simples, com seis números, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 15.890.700, em cada um dos dois sorteios. Como as duas chances valem para o mesmo bilhete, a Dupla Sena dá duas oportunidades por concurso.

Como resgatar o prêmio da Dupla Sena

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar da Dupla Sena pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.

Escolha a Dupla Sena, marque de seis a 15 números (ou use a Surpresinha) e confirme o pagamento antes das 20h.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.