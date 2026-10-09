Hoje
Super Sete 909 sorteia R$ 10,8 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro.
- 1 R$ 10,8 milhões para quem acertar as sete colunas — o prêmio acumulou no concurso 908
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica
O resultado da Super Sete 909 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 10,8 milhões para quem acertar as sete colunas.
O concurso 908, de quarta-feira, sorteou 9 – 3 – 9 – 1 – 4 – 1 – 1 e ninguém acertou as sete colunas. São cinco concursos seguidos sem ganhador na faixa principal, do 904 ao 908.
Quando e onde será o sorteio da Super Sete 909?
O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como apostar da Super Sete 909 até as 20h
A Super Sete funciona por colunas: o volante tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9, e o apostador marca de um a três números por coluna. A Caixa sorteia um número para cada coluna, e o acerto vale pela posição.
A aposta simples, com um número em cada coluna, custa R$ 3. Há prêmio para quem acerta de três a sete colunas.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.
Quanto paga da Super Sete?
O prêmio principal exige as sete colunas, mas há quatro faixas menores. Veja como ficou o rateio do concurso 908:
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|7 acertos
|0
|R$ 0,00
|6 acertos
|1
|R$ 64.908,82
|5 acertos
|89
|R$ 1.041,87
|4 acertos
|1.332
|R$ 69,61
|3 acertos
|11.606
|R$ 6,00
Quais foram os últimos resultados da Super Sete?
|Concurso
|Data
|Colunas 1 a 7
|908
|07/10
|9 – 3 – 9 – 1 – 4 – 1 – 1
|907
|05/10
|6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9
|906
|02/10
|5 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2
|905
|30/09
|8 – 2 – 4 – 7 – 4 – 9 – 3
|904
|28/09
|3 – 8 – 1 – 0 – 3 – 4 – 6
|903
|25/09
|9 – 2 – 4 – 7 – 5 – 5 – 2
|902
|23/09
|9 – 9 – 9 – 7 – 2 – 3 – 9
O histórico completo está no site oficial da Caixa.
Qual é a chance de ganhar da Super Sete?
Na aposta simples, com um número por coluna, a chance de acertar em cada faixa é esta:
|Faixa
|Chance de acertar
|7 colunas
|1 em 10.000.000
|6 colunas
|1 em 158.730
|5 colunas
|1 em 5.879
|4 colunas
|1 em 392
|3 colunas
|1 em 44
Como resgatar o prêmio da Super Sete
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.
Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.
Como apostar da Super Sete pela internet
Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.
Escolha a Super Sete, marque de um a três números em cada coluna e confirme o pagamento antes das 20h.
Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.
Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.