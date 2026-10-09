Hoje uai Super Sete 909 sorteia R$ 10,8 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro. 1 R$ 10,8 milhões para quem acertar as sete colunas — o prêmio acumulou no concurso 908

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica

O resultado da Super Sete 909 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 10,8 milhões para quem acertar as sete colunas.

O concurso 908, de quarta-feira, sorteou 9 – 3 – 9 – 1 – 4 – 1 – 1 e ninguém acertou as sete colunas. São cinco concursos seguidos sem ganhador na faixa principal, do 904 ao 908.

Quando e onde será o sorteio da Super Sete 909?

O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar da Super Sete 909 até as 20h

A Super Sete funciona por colunas: o volante tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9, e o apostador marca de um a três números por coluna. A Caixa sorteia um número para cada coluna, e o acerto vale pela posição.

A aposta simples, com um número em cada coluna, custa R$ 3. Há prêmio para quem acerta de três a sete colunas.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.

Quanto paga da Super Sete?

O prêmio principal exige as sete colunas, mas há quatro faixas menores. Veja como ficou o rateio do concurso 908:

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 7 acertos 0 R$ 0,00 6 acertos 1 R$ 64.908,82 5 acertos 89 R$ 1.041,87 4 acertos 1.332 R$ 69,61 3 acertos 11.606 R$ 6,00

Quais foram os últimos resultados da Super Sete?

Concurso Data Colunas 1 a 7 908 07/10 9 – 3 – 9 – 1 – 4 – 1 – 1 907 05/10 6 – 0 – 2 – 1 – 1 – 4 – 9 906 02/10 5 – 5 – 2 – 3 – 3 – 1 – 2 905 30/09 8 – 2 – 4 – 7 – 4 – 9 – 3 904 28/09 3 – 8 – 1 – 0 – 3 – 4 – 6 903 25/09 9 – 2 – 4 – 7 – 5 – 5 – 2 902 23/09 9 – 9 – 9 – 7 – 2 – 3 – 9

O histórico completo está no site oficial da Caixa.

Qual é a chance de ganhar da Super Sete?

Na aposta simples, com um número por coluna, a chance de acertar em cada faixa é esta:

Faixa Chance de acertar 7 colunas 1 em 10.000.000 6 colunas 1 em 158.730 5 colunas 1 em 5.879 4 colunas 1 em 392 3 colunas 1 em 44

Como resgatar o prêmio da Super Sete

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar da Super Sete pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.

Escolha a Super Sete, marque de um a três números em cada coluna e confirme o pagamento antes das 20h.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.