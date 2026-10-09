Resumo executivo 🏗️ Paredão de enrocamento Barreira de pedras e argila projetada para atingir 335 metros no rio Vakhsh. ⚡ Operação antecipada Duas turbinas geram eletricidade enquanto o maciço principal continua subindo. 🛡️ Resistência sísmica Núcleo impermeável flexível que suporta terremotos severos da região do Pamir. 🌊 Capacidade hídrica Reservatório com 13,3 bilhões de m³ para abastecer 3.600 MW de potência.

Projetada para erguer uma montanha artificial de enrocamento no Tajiquistão, a usina hidrelétrica opera geradores subterrâneos enquanto conclui sua elevação final no rio Vakhsh.

Como uma parede de pedras e argila consegue segurar 13 bilhões de metros cúbicos de água?

Quando uma barragem precisa conter volumes gigantescos em uma região de falhas geológicas, um muro de concreto rígido corre o risco de trincar. Por isso, a engenharia optou por erguer uma barragem de enrocamento com núcleo impermeável de argila no rio Vakhsh.

Esse método utiliza milhões de toneladas de rocha britada para escorar o centro de argila compactada. O peso do enrocamento distribui a pressão da água diretamente para as rochas das montanhas, permitindo que a estrutura absorva tremores sísmicos sem perder a estanqueidade.

O enchimento do reservatório modifica profundamente a paisagem ao substituir parte do fundo do vale por uma grande lâmina d’água — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e a capacidade técnica da usina de Rogun?

As especificações da obra conduzida pela construtora Webuild demonstram a escala colossal necessária para criar o maior reservatório hídrico da Ásia Central. Cada parâmetro atende a requisitos severos de segurança geotécnica.

Altura final da crista: atinge 335 metros a partir da fundação rochosa, tornando a barreira a mais alta já projetada no mundo.

Potência instalada total: capacidade nominal de 3.600 MW distribuída em seis turbinas tipo Francis de 600 MW cada.

capacidade nominal de 3.600 MW distribuída em seis turbinas tipo Francis de 600 MW cada. Volume do reservatório: capacidade de armazenar mais de 13,3 bilhões de metros cúbicos de água.

capacidade de armazenar mais de 13,3 bilhões de metros cúbicos de água. Túneis de desvio hidráulico: galerias subterrâneas que desviam a vazão do rio Vakhsh para permitir o aterro em seco.

galerias subterrâneas que desviam a vazão do rio Vakhsh para permitir o aterro em seco. Geração elétrica anual: estimativa de produção de 17,1 TWh ao ano após a conclusão de todas as etapas.

Como a usina gera eletricidade antes mesmo do término da barragem?

Em projetos convencionais, a usina só inicia a operação quando o aterro alcança a cota máxima. Em Rogun, as equipes técnicas instalaram as duas primeiras turbinas em uma caverna subterrânea enquanto o maciço principal ainda continuava sendo elevado.

A água do reservatório parcial entra por condutos temporários e desce com forte pressão até a casa de força escavada na montanha. A eletricidade produzida antecipadamente garante receita para financiar as etapas seguintes do aterro.

Estrutura Altura Tipo Estrutural 🏗️ Barragem de Rogun (Tajiquistão) 335 metros Enrocamento com núcleo de argila 🏔️ Usina de Jinping-I (China) 305 metros Arco de concreto armado 🌊 Usina de Nurek (Tajiquistão) 300 metros Enrocamento e terra compactada

O que mostram os registros sobre a escavação subterrânea no Tajiquistão?

A construção de Rogun exige a remoção contínua de blocos rochosos em um ambiente montanhoso de difícil acesso. Caminhões de grande porte e perfuratrizes operam dia e noite criando a infraestrutura hidráulica.

Análises audiovisuais detalham a complexidade de desviar a vazão de um rio caudaloso antes da deposição do material de enrocamento. O processo exige precisão rigorosa no monitoramento da estabilidade das encostas.

Abaixo, um vídeo do canal Unthinkable Engine que aprofunda o tema:

Quais normas internacionais garantem a segurança de barragens de enrocamento?

Projetos dessa envergadura seguem as diretrizes internacionais da ICOLD (Comissão Internacional de Grandes Barragens) e normas técnicas como a USACE EM 1110-2-2300 para maciços terra-rocha. Na engenharia brasileira, os critérios equivalentes são estabelecidos pela ABNT NBR 13028.

Essas normas exigem simulações de fluxo, piezometria contínua e injeção de calda de cimento nas fundações. A aplicação rigorosa desses padrões impede percolações de água e garante que a estrutura suporte pressões extremas por décadas.

A barragem utiliza um núcleo impermeável de argila envolvido por enormes volumes de enrocamento para conter o reservatório — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras hídricas?

Qualquer intervenção que envolva maciços de terra, contenção de encostas ou represamento de cursos d’água necessita do acompanhamento de um engenheiro geotécnico habilitado.

Não se deve realizar aterros ou contenções sem ensaios de sondagem e cálculo de estabilidade de taludes. Um erro de dimensionamento pode provocar erodibilidade interna, deslizamentos perigosos e falha na retenção de água.