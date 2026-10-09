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Lotofácil 3801 sorteia R$ 2 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro.
- 1 R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas — o prêmio recomeçou depois que três apostas levaram a faixa principal no concurso 3800
- 2 Sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa
- 3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica
O resultado da Lotofácil 3801 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.
O concurso 3800, de quinta-feira, teve três apostas com as 15 dezenas certas, cada uma com R$ 1.805.183,78. Com a faixa principal paga, o prêmio recomeça em R$ 2 milhões.
Quando e onde será o sorteio da Lotofácil 3801?
O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Como apostar da Lotofácil 3801 até as 20h
Na Lotofácil, o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso.
A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Também há prêmio para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números, e as faixas de 11 a 13 acertos têm valores fixos.
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.
Quanto paga da Lotofácil?
Os prêmios de 13, 12 e 11 acertos são fixos, e os de 15 e 14 acertos dependem do rateio. Veja como ficou o concurso 3800:
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|3
|R$ 1.805.183,78
|14 acertos
|524
|R$ 1.505,65
|13 acertos
|30.544
|R$ 35,00
|12 acertos
|166.756
|R$ 14,00
|11 acertos
|921.939
|R$ 7,00
Quais foram os últimos resultados da Lotofácil?
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3800
|08/10
|01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 21
|3799
|07/10
|01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
|3798
|06/10
|01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23
|3797
|05/10
|01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23
|3796
|03/10
|03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 24
|3795
|02/10
|01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 22 – 24
|3794
|01/10
|01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24
O histórico completo está no site oficial da Caixa.
Qual é a chance de ganhar da Lotofácil?
Na aposta simples, com 15 números, a chance de acertar em cada faixa é esta:
|Faixa
|Chance de acertar
|15 acertos
|1 em 3.268.760
|14 acertos
|1 em 21.791
|13 acertos
|1 em 692
|12 acertos
|1 em 59
|11 acertos
|1 em 11
Como resgatar o prêmio da Lotofácil
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.
Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.
Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.
Como apostar da Lotofácil pela internet
Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.
Escolha a Lotofácil, marque de 15 a 20 números (ou use a Surpresinha) e confirme o pagamento antes das 20h.
Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.
Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.