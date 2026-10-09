Hoje uai Quina 7139 sorteia R$ 30 milhões nesta sexta-feira, 9 de outubro. 1 R$ 30 milhões para quem acertar as cinco dezenas — o prêmio acumulou no concurso 7138

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h pelo site loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica

O resultado da Quina 7139 será conhecido na noite desta sexta-feira (09/10), depois do sorteio das 21h. O prêmio estimado é de R$ 30 milhões para quem acertar cinco dezenas.

O concurso 7138, de quinta-feira, sorteou 14 – 16 – 27 – 34 – 52 e ninguém acertou as cinco dezenas. Foi a terceira rodada seguida sem ganhador na faixa principal.

Quando e onde será o sorteio da Quina 7139?

O sorteio acontece na sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar da Quina 7139 até as 20h

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso.

A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3. Também é possível usar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo oficiais, em loteriasonline.caixa.gov.br, até as 20h de hoje.

Quanto paga da Quina?

Há prêmio para quem acerta cinco (quina), quatro (quadra), três (terno) ou dois (duque) números. Veja como ficou o rateio do concurso 7138:

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 5 acertos (quina) 0 R$ 0,00 4 acertos (quadra) 100 R$ 6.543,56 3 acertos (terno) 6.447 R$ 96,66 2 acertos (duque) 149.191 R$ 4,17

Quais foram os últimos resultados da Quina?

Concurso Data Dezenas sorteadas 7138 08/10 14 – 16 – 27 – 34 – 52 7137 07/10 02 – 07 – 50 – 61 – 79 7136 06/10 13 – 14 – 30 – 53 – 60 7135 05/10 01 – 06 – 18 – 43 – 80 7134 03/10 14 – 15 – 43 – 54 – 72 7133 02/10 19 – 31 – 46 – 49 – 60 7132 01/10 23 – 40 – 57 – 60 – 74

O histórico completo está no site oficial da Caixa.

Qual é a chance de ganhar da Quina?

Quanto mais números você marca, maior a chance de acertar as cinco dezenas, mas o preço da aposta sobe mais rápido. Veja a probabilidade por quantidade de números marcados:

Números marcados Chance de acertar as cinco dezenas 5 números 1 em 24.040.016 6 números 1 em 4.006.669 7 números 1 em 1.144.762 8 números 1 em 429.286 9 números 1 em 190.794 10 números 1 em 95.396 15 números 1 em 8.005

Como resgatar o prêmio da Quina

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores a esse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar da Quina pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br, entre na sua conta (ou faça o cadastro, se for a primeira vez) e siga estes passos.

Escolha a Quina, marque de 5 a 15 números (ou use a Surpresinha) e confirme o pagamento antes das 20h.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.