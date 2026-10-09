Resultado
Saíram as 20 dezenas da Lotomania 2986 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas sorteadas: [48 – 81 – 82 – 13 – 18 38 – 85 – 25 – 93 – 90 54 – 31 – 98 – 37 – 35 39 – 19 – 12 – 24 – 07 ]
- 2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
As dezenas sorteadas foram: 48 – 81 – 82 – 13 – 18 38 – 85 – 25 – 93 – 90 54 – 31 – 98 – 37 – 35 39 – 19 – 12 – 24 – 07. A Lotomania acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
48 – 81 – 82 – 13 – 18 38 – 85 – 25 – 93 – 90 54 – 31 – 98 – 37 – 35 39 – 19 – 12 – 24 – 07
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, às 21h desta sexta-feira (09/10). O concurso 2986 chegou ao sorteio com R$ 10,3 milhões em jogo. A Lotomania é uma das modalidades com prêmios que crescem por mais tempo antes de serem ganhos, já que acertar as 20 dezenas exatas entre 100 disponíveis é estatisticamente um dos desafios mais altos entre as loterias Caixa.
O prêmio acumulou?
A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.
Ganhadores por faixa
20 acertos: A confirmar
19 acertos: A confirmar
18 acertos: A confirmar
17 acertos: A confirmar
16 acertos: A confirmar
15 acertos: A confirmar
0 acertos: A confirmar
Como funciona a Lotomania e como apostar
Na Lotomania, o apostador marca exatamente 50 números entre os 100 disponíveis no volante — sem possibilidade de marcar mais ou menos. A Caixa sorteia 20 dezenas por concurso. Há premiação para quem acerta de 15 a 20 números dentro dos seus 50 marcados. Uma peculiaridade que torna a Lotomania única entre as loterias: quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas também ganha um prêmio — é a chamada faixa do “zero acerto”.
A aposta única custa R$ 3,00 e não há variação de preço, já que o volante exige sempre 50 números. Você pode jogar em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial. O prazo para apostas encerra às 20h do dia do sorteio.
A Lotomania sorteia às segundas-feiras e sextas-feiras, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Faixas de premiação da Lotomania
- 20 acertos: prêmio principal (jackpot)
- 19 acertos: prêmio por aposta vencedora
- 18 acertos: prêmio por aposta vencedora
- 17 acertos: prêmio por aposta vencedora
- 16 acertos: prêmio por aposta vencedora
- 15 acertos: prêmio por aposta vencedora
- 0 acertos: prêmio por aposta vencedora (faixa especial)
Se nenhuma aposta acertar as 20 dezenas, o prêmio principal acumula para o próximo concurso.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade com CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Mais detalhes em loterias.caixa.gov.br.
Próximo concurso da Lotomania
O próximo sorteio é o 2987 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.
Perguntas frequentes
Quais foram as dezenas sorteadas na Lotomania 2986?
[DEZENAS A INSERIR após sorteio das 21h]
A Lotomania 2986 acumulou?
A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio da Lotomania?
Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h.
É verdade que quem não acerta nenhum número ganha prêmio na Lotomania?
Sim. Quem não acertar nenhuma das 20 dezenas sorteadas dentro dos seus 50 números marcados também recebe um prêmio — é uma das características mais conhecidas da modalidade.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias após o sorteio.
Quantos números preciso marcar na Lotomania?
Exatamente 50 números entre os 100 disponíveis no volante — não há variação.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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