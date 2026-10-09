Resultado uai Saíram as dezenas da Dia de Sorte 1318 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas + Mês da Sorte: [26 – 09 – 02 – 04 – 10 – 23 – 29] | Mês: [Janeiro]

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

26 – 09 – 02 – 04 – 10 – 23 – 29

Mês da Sorte: Janeiro

Volante do Dia de Sorte com bolas de sorteio ao fundo. Imagem gerada por IA.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, às 21h desta sexta-feira (09/10). Para levar o prêmio principal na Dia de Sorte, o apostador precisa acertar as sete dezenas sorteadas e o Mês da Sorte — um elemento extra que diferencia essa modalidade das demais loterias Caixa.

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

7 acertos + Mês da Sorte: A confirmar

7 acertos: A confirmar

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

Como funciona a Dia de Sorte e como apostar

Na Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um dos 12 meses do ano — o chamado Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as sete dezenas e o mês sorteado. Há premiação em faixas menores para quem acerta a partir de quatro dezenas, independentemente do Mês da Sorte.

A aposta mínima, com sete números, custa R$ 3,00. Você pode jogar em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial. O prazo para apostas encerra às 20h do dia do sorteio. A Surpresinha permite que o sistema escolha os números e o mês automaticamente.

A Dia de Sorte sorteia três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Faixas de premiação da Dia de Sorte

7 acertos + Mês da Sorte: prêmio principal (jackpot)

7 acertos (sem o mês): prêmio da segunda faixa

6 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora

5 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora

4 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora

Se nenhuma aposta acertar as sete dezenas com o Mês da Sorte, o prêmio principal acumula para o próximo concurso.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade com CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Mais detalhes em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso da Dia de Sorte

O próximo sorteio é o 1319 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Dia de Sorte 1318?

[DEZENAS A INSERIR após sorteio das 21h]

Qual foi o Mês da Sorte?

[MÊS A INSERIR após sorteio das 21h]

A Dia de Sorte 1318 acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Dia de Sorte?

Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h.

Quantos números preciso acertar para ganhar algum prêmio?

A partir de quatro acertos já há premiação. O prêmio principal exige acertar as sete dezenas e o Mês da Sorte.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias após o sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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