Resultado
Saíram as dezenas da Dia de Sorte 1318 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Dezenas + Mês da Sorte: [26 – 09 – 02 – 04 – 10 – 23 – 29] | Mês: [Janeiro]
- 2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
O Dia de Sorte acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
26 – 09 – 02 – 04 – 10 – 23 – 29
Mês da Sorte: Janeiro
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, às 21h desta sexta-feira (09/10). Para levar o prêmio principal na Dia de Sorte, o apostador precisa acertar as sete dezenas sorteadas e o Mês da Sorte — um elemento extra que diferencia essa modalidade das demais loterias Caixa.
O prêmio acumulou?
A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.
Ganhadores por faixa
7 acertos + Mês da Sorte: A confirmar
7 acertos: A confirmar
6 acertos: A confirmar
5 acertos: A confirmar
4 acertos: A confirmar
Como funciona a Dia de Sorte e como apostar
Na Dia de Sorte, o apostador escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um dos 12 meses do ano — o chamado Mês da Sorte. A Caixa sorteia sete dezenas e um mês. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as sete dezenas e o mês sorteado. Há premiação em faixas menores para quem acerta a partir de quatro dezenas, independentemente do Mês da Sorte.
A aposta mínima, com sete números, custa R$ 3,00. Você pode jogar em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial. O prazo para apostas encerra às 20h do dia do sorteio. A Surpresinha permite que o sistema escolha os números e o mês automaticamente.
A Dia de Sorte sorteia três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Faixas de premiação da Dia de Sorte
- 7 acertos + Mês da Sorte: prêmio principal (jackpot)
- 7 acertos (sem o mês): prêmio da segunda faixa
- 6 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora
- 5 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora
- 4 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora
Se nenhuma aposta acertar as sete dezenas com o Mês da Sorte, o prêmio principal acumula para o próximo concurso.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade com CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Mais detalhes em loterias.caixa.gov.br.
Próximo concurso da Dia de Sorte
O próximo sorteio é o 1319 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.
Perguntas frequentes
Quais foram as dezenas sorteadas na Dia de Sorte 1318?
[DEZENAS A INSERIR após sorteio das 21h]
Qual foi o Mês da Sorte?
[MÊS A INSERIR após sorteio das 21h]
A Dia de Sorte 1318 acumulou?
A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio da Dia de Sorte?
Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h.
Quantos números preciso acertar para ganhar algum prêmio?
A partir de quatro acertos já há premiação. O prêmio principal exige acertar as sete dezenas e o Mês da Sorte.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias após o sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
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