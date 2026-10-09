Resultado uai Saíram as 15 dezenas da Lotofácil 3801 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [15 – 13 – 19 – 11 – 04 20 – 23 – 09 – 08 – 07 03 – 24 – 17 – 12 – 21]

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Lotofácil acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

15 – 13 – 19 – 11 – 04 20 – 23 – 09 – 08 – 07 03 – 24 – 17 – 12 – 21

Volante da Lotofácil com bolas de sorteio ao fundo. Imagem gerada por IA.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, às 21h desta sexta-feira (09/10). O concurso 3801 chegou ao sorteio com R$ 2 milhões em jogo — prêmio que recomeçou do zero depois que o concurso 3800, de quinta-feira (08/10), foi vencido por três apostas.

No concurso 3800, as dezenas sorteadas foram 01 — 02 — 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 10 — 12 — 13 — 14 — 15 — 19 — 21 e três apostas acertaram as 15 dezenas, levando R$ 1.805.183,78 cada — os bilhetes foram feitos em Osasco (SP), Campo Mourão (PR) e Timon (MA). Com a faixa principal paga, o prêmio voltou ao piso de R$ 2 milhões para o concurso de hoje.

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

15 acertos: A confirmar

14 acertos: A confirmar

13 acertos: A confirmar

12 acertos: A confirmar

11 acertos: A confirmar

Como funciona a Lotofácil e como apostar

Na Lotofácil, o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso, e há premiação para quem acertar entre 11 e 15 números. A aposta mínima, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Quanto mais números você marcar, maior o custo da aposta — mas também maiores as chances de ganhar em alguma faixa. A Surpresinha deixa o sistema escolher os números por você, e a Teimosinha repete a mesma combinação por vários concursos sem precisar refazer a aposta. Você pode jogar em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial. O prazo para apostas encerra às 20h do dia do sorteio.

A Lotofácil sorteia de segunda a sábado, às 21h, e também aos domingos, às 11h — é uma das modalidades com maior frequência de sorteios entre as loterias Caixa.

Faixas de premiação da Lotofácil

15 acertos: prêmio principal (jackpot)

14 acertos: prêmio fixo por aposta vencedora

13 acertos: prêmio fixo de R$ 35,00

12 acertos: prêmio fixo de R$ 14,00

11 acertos: prêmio fixo de R$ 7,00

Se nenhuma aposta acertar as 15 dezenas, o prêmio principal acumula para o concurso seguinte.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa — ou online via Mercado Pago. Valores acima disso só saem nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade com CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração, com desconto de Imposto de Renda na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Consulte as regras completas em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é o 3802 e ele acontece no domingo, dia 11 de outubro, às 11h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da Lotofácil

Concurso 3800 (08/10): 01 — 02 — 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 09 — 10 — 12 — 13 — 14 — 15 — 19 — 21

Concurso 3799 (07/10): 01 — 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 12 — 13 — 18 — 19 — 20 — 23 — 24 — 25

Concurso 3798 (06/10): 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 14 — 18 — 19 — 20 — 23

Concurso 3797 (05/10): 01 — 02 — 03 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 13 — 14 — 16 — 18 — 19 — 20 — 23

Concurso 3796 (03/10): 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3801?

[DEZENAS A INSERIR após sorteio das 21h]

A Lotofácil 3801 acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?

Domingo, 11 de outubro, às 11h.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse prazo, o valor é destinado ao FIES.

A partir de quantos acertos há premiação na Lotofácil?

A partir de 11 acertos já há premiação. O prêmio principal é para quem acertar as 15 dezenas.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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