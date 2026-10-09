Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7139 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: [17 – 40 – 68 – 62 – 11]

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

17 – 40 – 68 – 62 – 11

Volante da Quina com bolas de sorteio ao fundo. Imagem gerada por IA.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, às 21h desta sexta-feira (09/10), sob supervisão da Caixa Econômica Federal. O concurso 7139 chegou ao sorteio com R$ 30 milhões em jogo — era o terceiro concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal.

No concurso anterior, a Quina 7138, sorteado na quinta-feira (08/10), as dezenas foram 14 — 16 — 27 — 34 — 52. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas, o que fez o prêmio crescer e chegar à marca atual. Antes disso, o concurso 7137, de quarta (07/10), também acumulou — o prêmio vem crescendo há três rodadas seguidas.

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

5 acertos (quina): A confirmar

4 acertos (quadra): A confirmar

3 acertos (terno): A confirmar

2 acertos (duque): A confirmar

Como funciona a Quina e como apostar

Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre as 80 dezenas disponíveis no volante. A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso, e há premiação em quatro faixas: quem acerta dois números (duque), três (terno), quatro (quadra) ou todos os cinco (quina). A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3,00.

Você pode usar a Surpresinha — o sistema escolhe os números aleatoriamente — ou a Teimosinha, que repete a mesma combinação por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos sem precisar refazer a aposta. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial. O prazo para apostas encerra às 20h do dia do sorteio.

A Quina tem seis concursos regulares por semana: de segunda a sábado, às 21h. Aos domingos não há sorteio na modalidade.

Faixas de premiação da Quina

5 acertos (quina): percentual do fundo de prêmios destinado ao jackpot

4 acertos (quadra): distribuído entre as apostas vencedoras da faixa

3 acertos (terno): distribuído entre as apostas vencedoras da faixa

2 acertos (duque): distribuído entre as apostas vencedoras da faixa

Se nenhuma aposta acertar o quina, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Não há limite de acúmulo na Quina — o prêmio pode crescer indefinidamente até ser ganho.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa — ou online via Mercado Pago. Valores acima disso só saem nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade com CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração, com desconto de Imposto de Renda na fonte. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Consulte as regras completas em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é o 7140 e ele acontece no sábado, dia 10 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Últimos concursos da Quina

Concurso 7138 (08/10): 14 — 16 — 27 — 34 — 52 — acumulou

Concurso 7137 (07/10): A confirmar histórico

Concurso 7136 (06/10): A confirmar histórico

Concurso 7135 (05/10): A confirmar histórico

Concurso 7134 (03/10): A confirmar histórico

Histórico completo de sorteios

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Quina 7139?

[DEZENAS A INSERIR após sorteio das 21h]

A Quina 7139 acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Sábado, 10 de outubro, às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse prazo, o valor é destinado ao FIES.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio na Quina?

A partir de dois acertos (duque) já há premiação. O prêmio principal exige acertar as cinco dezenas sorteadas.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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