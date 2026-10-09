Resultado uai Saíram as dezenas da Dupla Sena 3019 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 1º sorteio: 22 – 03 – 29 – 39 – 17 – 11 | 2º sorteio: 47 – 31 – 44 – 16 – 08 – 35

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas do 1º sorteio foram: 22 – 03 – 29 – 39 – 17 – 11 . As dezenas do 2º sorteio foram: 47 – 31 – 44 – 16 – 08 – 35. A Dupla Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

22 – 03 – 29 – 39 – 17 – 11

47 – 31 – 44 – 16 – 08 – 35

Resultado da Dupla Sena 3019 de hoje (09/10): veja os números sorteados e o prêmio de R$ 7,5 milhões

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Av. Paulista 750, em São Paulo, às 21h desta sexta-feira (09/10). O concurso 3019 chegou ao sorteio com R$ 7,5 milhões em jogo. O diferencial da Dupla Sena está exatamente no que o nome indica: dois sorteios por concurso, com o mesmo bilhete concorrendo nos dois, o que dobra as chances de ganhar em alguma faixa de premiação.

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

1º sorteio:

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

3 acertos: A confirmar

2º sorteio:

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

3 acertos: A confirmar

Como funciona a Dupla Sena e como apostar

Na Dupla Sena, o apostador marca de seis a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. A Caixa realiza dois sorteios independentes por concurso — o mesmo bilhete participa dos dois automaticamente. Há premiação em quatro faixas para cada sorteio: quem acerta três, quatro, cinco ou seis dezenas. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 3,00.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números por você, e a Teimosinha repete a combinação por vários concursos consecutivos. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial. O prazo para apostas encerra às 20h do dia do sorteio.

A Dupla Sena sorteia três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, às 21h. Nas datas especiais — como a Dupla de Páscoa e a Dupla de São João — o prêmio é acumulado antecipadamente e costuma superar a casa dos R$ 100 milhões.

Faixas de premiação da Dupla Sena (por sorteio)

6 acertos (sena): prêmio principal do sorteio

5 acertos (quina): prêmio por aposta vencedora

4 acertos (quadra): prêmio por aposta vencedora

3 acertos (terno): prêmio por aposta vencedora

O apostador pode ganhar em um dos sorteios, nos dois ou em nenhum — cada sorteio é apurado de forma independente.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade com CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Mais detalhes em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso da Dupla Sena

O próximo sorteio é o 3020 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Perguntas frequentes

Quais foram as dezenas sorteadas na Dupla Sena 3019?

1º sorteio: [INSERIR] | 2º sorteio: [INSERIR] — após sorteio das 21h.

A Dupla Sena 3019 acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Dupla Sena?

Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h.

O mesmo bilhete concorre nos dois sorteios?

Sim. O bilhete da Dupla Sena concorre automaticamente no 1º e no 2º sorteio do mesmo concurso — sem custo adicional.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias após o sorteio.

A partir de quantos acertos há premiação na Dupla Sena?

A partir de três acertos em qualquer um dos dois sorteios já há premiação.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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