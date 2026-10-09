Resultado
Saíram os números da Super Sete 644 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa.
- 1 Números por coluna: 8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4
- 2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo
- 3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais
Os números sorteados foram: 8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4 . A Super Sete acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4
O prêmio acumulou?
A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.
Ganhadores por faixa
7 acertos (todas as colunas): A confirmar
6 acertos: A confirmar
5 acertos: A confirmar
4 acertos: A confirmar
3 acertos: A confirmar
Como funciona a Super Sete e como apostar
Na Super Sete, o volante tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9. O apostador escolhe um número por coluna — sempre sete no total. A Caixa sorteia um número em cada coluna, e há premiação para quem acertar ao menos três colunas. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as sete colunas.
A aposta simples, com uma combinação de sete números (um por coluna), custa R$ 2,50. É possível usar a Surpresinha para deixar o sistema escolher os números por você. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial. O prazo para apostas encerra às 20h do dia do sorteio.
A Super Sete sorteia três vezes por semana: às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Faixas de premiação da Super Sete
- 7 acertos (Super Sete): prêmio principal (jackpot)
- 6 acertos: prêmio por aposta vencedora
- 5 acertos: prêmio por aposta vencedora
- 4 acertos: prêmio por aposta vencedora
- 3 acertos: prêmio por aposta vencedora
Se nenhuma aposta acertar as sete colunas, o prêmio principal acumula para o próximo concurso.
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade com CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Mais detalhes em loterias.caixa.gov.br.
Próximo concurso da Super Sete
O próximo sorteio é o 645 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Super Sete 644?
C1: [X] | C2: [X] | C3: [X] | C4: [X] | C5: [X] | C6: [X] | C7: [X] — inserir após sorteio das 21h.
A Super Sete 644 acumulou?
A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.
Quando é o próximo sorteio da Super Sete?
Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h.
Como funciona a coluna da Super Sete?
O volante tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9. O apostador escolhe um número por coluna. A Caixa sorteia um número em cada coluna — e a premiação é por quantidade de colunas acertadas, não por soma total.
Como faço para receber o prêmio?
Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias após o sorteio.
Qual é o valor mínimo de aposta na Super Sete?
R$ 2,50 por aposta simples — o menor valor entre as loterias numéricas da Caixa.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br
Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.