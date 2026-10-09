Resultado uai Saíram os números da Super Sete 644 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. 1 Números por coluna: 8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista 750, São Paulo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

Os números sorteados foram: 8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4 . A Super Sete acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

8 – 7 – 6 – 6 – 0 – 5 – 4

Resultado da Super Sete 644 de hoje (09/10): veja os números sorteados por coluna

O prêmio acumulou?

A confirmar — o rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Ganhadores por faixa

7 acertos (todas as colunas): A confirmar

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

3 acertos: A confirmar

Como funciona a Super Sete e como apostar

Na Super Sete, o volante tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9. O apostador escolhe um número por coluna — sempre sete no total. A Caixa sorteia um número em cada coluna, e há premiação para quem acertar ao menos três colunas. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar as sete colunas.

A aposta simples, com uma combinação de sete números (um por coluna), custa R$ 2,50. É possível usar a Surpresinha para deixar o sistema escolher os números por você. Aposte em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal oficial. O prazo para apostas encerra às 20h do dia do sorteio.

A Super Sete sorteia três vezes por semana: às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Faixas de premiação da Super Sete

7 acertos (Super Sete): prêmio principal (jackpot)

6 acertos: prêmio por aposta vencedora

5 acertos: prêmio por aposta vencedora

4 acertos: prêmio por aposta vencedora

3 acertos: prêmio por aposta vencedora

Se nenhuma aposta acertar as sete colunas, o prêmio principal acumula para o próximo concurso.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima disso só saem nas agências da Caixa, apresentando documento de identidade com CPF e o recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Mais detalhes em loterias.caixa.gov.br.

Próximo concurso da Super Sete

O próximo sorteio é o 645 e ele acontece na segunda-feira, dia 12 de outubro, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Super Sete 644?

C1: [X] | C2: [X] | C3: [X] | C4: [X] | C5: [X] | C6: [X] | C7: [X] — inserir após sorteio das 21h.

A Super Sete 644 acumulou?

A confirmar — o rateio será divulgado pela Caixa após a apuração oficial.

Quando é o próximo sorteio da Super Sete?

Segunda-feira, 12 de outubro, às 21h.

Como funciona a coluna da Super Sete?

O volante tem sete colunas, cada uma com os números de 0 a 9. O apostador escolhe um número por coluna. A Caixa sorteia um número em cada coluna — e a premiação é por quantidade de colunas acertadas, não por soma total.

Como faço para receber o prêmio?

Prêmios de até R$ 2.428,79 em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo original. Prazo: 90 dias após o sorteio.

Qual é o valor mínimo de aposta na Super Sete?

R$ 2,50 por aposta simples — o menor valor entre as loterias numéricas da Caixa.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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