Hoje uai Dia de Sorte 1318: concurso desta quinta-feira, 8 de outubro, tem prêmio estimado em R$ 3,7 milhões. Confira o horário do sorteio e como apostar. 1 R$ 3,7 milhões — prêmio acumulado após cinco concursos consecutivos sem ganhador das sete dezenas.

2 Sorteio às 21h — nesta quinta-feira (08/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h — nas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples custa R$ 2,50.

O resultado do Dia de Sorte 1318 será divulgado na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, após o sorteio previsto para as 21h. O concurso tem prêmio estimado em R$ 3,7 milhões, depois de cinco sorteios consecutivos sem ganhador na faixa principal.

Quem pretende concorrer ao prêmio pode registrar uma aposta até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Dia de Sorte 1318 sorteia R$ 3,7 milhões após cinco concursos acumulados

O Dia de Sorte chega ao concurso 1318 com prêmio estimado em R$ 3,7 milhões. A faixa principal não teve ganhadores nos concursos 1313, 1314, 1315, 1316 e 1317.

No concurso 1317, realizado na quarta-feira, 7 de outubro, foram sorteadas as dezenas:

04 — 07 — 16 — 25 — 27 — 28 — 31

Mês da Sorte: março

Nenhuma aposta acertou os sete números, e o prêmio estimado subiu de R$ 3,3 milhões para R$ 3,7 milhões.

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas por seis, cinco e quatro acertos, além da categoria Mês da Sorte.

Quando e onde será o sorteio do Dia de Sorte 1318?

O sorteio do Dia de Sorte 1318 está previsto para esta quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As sete dezenas e o Mês da Sorte serão conhecidos durante o sorteio. O rateio, com a quantidade de ganhadores e os valores pagos nas faixas variáveis, será divulgado após a apuração oficial.

Como apostar no Dia de Sorte 1318 até as 20h

As apostas para o concurso 1318 podem ser registradas até as 20h desta quinta-feira, conforme o horário informado para a modalidade.

O jogador pode apostar presencialmente em uma lotérica credenciada ou pela plataforma Loterias Caixa.

Para participar, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e selecionar um Mês da Sorte, entre janeiro e dezembro.

A Caixa sorteia sete dezenas e um mês por concurso. A aposta simples, com sete números e um mês, custa R$ 2,50.

Também é possível utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Quanto paga o Dia de Sorte? Veja o último rateio

No concurso 1317, realizado em 7 de outubro, não houve ganhador com sete acertos. Entretanto, as demais faixas distribuíram prêmios.

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 7 acertos 0 Acumulou 6 acertos 88 R$ 1.878,71 5 acertos 3.182 R$ 25,00 4 acertos 36.938 R$ 5,00 Mês da Sorte 100.114 R$ 2,50

Os valores são referentes ao concurso anterior. O rateio do Dia de Sorte 1318 será definido após o sorteio desta quinta-feira.

Quais foram os últimos resultados do Dia de Sorte?

Confira as dezenas e o Mês da Sorte dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1317 07/10 04 — 07 — 16 — 25 — 27 — 28 — 31 Março 1316 06/10 01 — 06 — 10 — 16 — 18 — 22 — 29 Setembro 1315 05/10 02 — 09 — 13 — 15 — 17 — 19 — 26 Outubro 1314 03/10 02 — 10 — 11 — 17 — 25 — 27 — 31 Junho 1313 02/10 07 — 11 — 12 — 15 — 22 — 25 — 31 Fevereiro 1312 01/10 02 — 08 — 15 — 16 — 19 — 27 — 30 Abril 1311 30/09 01 — 02 — 08 — 09 — 13 — 16 — 24 Março

O histórico completo está disponível no site oficial do Dia de Sorte.

Qual é a chance de ganhar no Dia de Sorte?

Na aposta simples, com sete números, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas é de 1 em 2.629.575.

Para acertar o Mês da Sorte, a chance é de 1 em 12, já que existem 12 meses disponíveis.

O Dia de Sorte também oferece premiação para quem acerta seis, cinco ou quatro números.

As faixas de quatro e cinco acertos e a categoria Mês da Sorte possuem valores fixos previstos nas regras da modalidade. Já as premiações de seis e sete acertos dependem do rateio.

Se ninguém acertar os sete números no concurso 1318, o prêmio principal acumulará para o concurso seguinte, o 1319.

Como resgatar o prêmio do Dia de Sorte

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Calendário do Dia de Sorte: quando acontecem os sorteios?

Conforme o calendário informado para a modalidade, os sorteios do Dia de Sorte acontecem de segunda a sexta-feira, às 21h, e aos domingos, às 11h.

As datas e os horários podem sofrer alterações em situações especiais, como feriados ou ajustes no calendário das loterias.

Por isso, é importante conferir a programação atualizada no portal oficial da Caixa antes de registrar uma aposta.

Como apostar no Dia de Sorte pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br e entre na sua conta ou faça o cadastro. Selecione a modalidade Dia de Sorte entre as loterias disponíveis. Escolha de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e selecione um Mês da Sorte. Confira o valor da aposta e finalize o pagamento pelos meios disponíveis. Guarde o comprovante e acompanhe o sorteio previsto para as 21h.

Para o concurso 1318, o prazo informado para registrar apostas termina às 20h de quinta-feira, 8 de outubro.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1318?

O prêmio principal está estimado em R$ 3,7 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Quando será o sorteio do Dia de Sorte 1318?

Nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até que horas posso apostar no Dia de Sorte hoje?

Até as 20h, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Quanto custa a aposta mínima do Dia de Sorte?

R$ 2,50, com sete números e um Mês da Sorte.

Quais foram os números do Dia de Sorte 1317?

04 — 07 — 16 — 25 — 27 — 28 — 31. O Mês da Sorte foi março.

O Dia de Sorte 1317 acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas, e a estimativa subiu para R$ 3,7 milhões.

Qual é a probabilidade de ganhar no Dia de Sorte?

Na aposta simples, a chance de acertar as sete dezenas é de 1 em 2.629.575. Para o Mês da Sorte, é de 1 em 12.

O que acontece se ninguém acertar as sete dezenas?

O prêmio principal acumula para o concurso seguinte, o 1319.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.