Hoje uai Mega-Sena 3068: prêmio acumulado chega a R$ 100 milhões nesta quinta-feira, 8 de outubro. Confira o horário do sorteio e como apostar. 1 R$ 100 milhões — prêmio estimado após cinco concursos consecutivos sem ganhador das seis dezenas.

2 Sorteio às 21h — nesta quinta-feira (08/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h — nas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples custa R$ 6.

O resultado da Mega-Sena 3068 será divulgado na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, após o sorteio previsto para as 21h. O concurso tem prêmio estimado em R$ 100 milhões, depois de cinco sorteios consecutivos sem ganhador na faixa principal.

Quem pretende concorrer ao prêmio pode registrar uma aposta até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Mega-Sena 3068 sorteia R$ 100 milhões após cinco concursos acumulados

A Mega-Sena chega ao concurso 3068 com prêmio estimado em R$ 100 milhões. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas nos concursos 3063, 3064, 3065, 3066 e 3067.

No concurso 3067, realizado na terça-feira, 6 de outubro, foram sorteadas as dezenas:

01 — 04 — 17 — 33 — 41 — 52

Nenhuma aposta acertou os seis números, e a estimativa subiu de R$ 92 milhões para R$ 100 milhões.

Apesar da ausência de ganhadores na sena, milhares de apostas foram premiadas nas faixas da quina e da quadra.

Quando e onde será o sorteio da Mega-Sena 3068?

O sorteio da Mega-Sena 3068 está previsto para esta quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As seis dezenas serão conhecidas durante o sorteio. O rateio, com a quantidade de ganhadores e os valores pagos em cada faixa, será divulgado após a apuração oficial.

Como apostar na Mega-Sena 3068 até as 20h

As apostas para o concurso 3068 podem ser registradas até as 20h desta quinta-feira, conforme o horário informado para a modalidade.

O jogador pode apostar presencialmente em uma lotérica credenciada ou pela plataforma Loterias Caixa.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A Caixa sorteia seis dezenas por concurso.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Quanto mais dezenas forem escolhidas, maior será o preço da aposta e a quantidade de combinações participantes.

Também é possível utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Quanto paga a Mega-Sena? Veja o último rateio

No concurso 3067, realizado em 6 de outubro, não houve ganhador com seis acertos. Entretanto, as demais faixas distribuíram prêmios.

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 6 acertos (sena) 0 Acumulou 5 acertos (quina) 85 R$ 33.382,67 4 acertos (quadra) 7.264 R$ 643,89

Os valores são referentes ao concurso anterior. O rateio da Mega-Sena 3068 será definido após o sorteio desta quinta-feira.

Quais foram os últimos resultados da Mega-Sena?

Confira as dezenas dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas 3067 06/10 01 — 04 — 17 — 33 — 41 — 52 3066 03/10 04 — 06 — 09 — 13 — 28 — 48 3065 01/10 08 — 10 — 30 — 38 — 50 — 53 3064 29/09 04 — 10 — 20 — 25 — 27 — 48 3063 27/09 05 — 35 — 36 — 41 — 43 — 48 3062 24/09 05 — 09 — 11 — 17 — 18 — 38 3061 22/09 24 — 25 — 28 — 37 — 47 — 55

O histórico completo está disponível no site oficial da Mega-Sena.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Na aposta simples, com seis números, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas é de 1 em 50.063.860.

Quem escolhe mais números aumenta a quantidade de combinações participantes, mas também paga mais caro pela aposta.

Na aposta máxima, com 20 números, a chance de acertar a sena é de aproximadamente 1 em 1.292, mas o valor da aposta chega a R$ 232.560.

A Mega-Sena também oferece premiação para quem acerta cinco números (quina) ou quatro números (quadra).

Se ninguém acertar as seis dezenas no concurso 3068, o prêmio principal acumulará para o concurso seguinte, o 3069.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Ganhou na Mega-Sena? Saiba o que fazer primeiro

Se a aposta for premiada, o primeiro passo é conferir os números no site oficial da Caixa.

Quem apostou em uma lotérica deve guardar o bilhete original em local seguro, pois ele é necessário para solicitar o pagamento.

Também é importante separar o documento de identidade e o CPF, especialmente quando o valor exige atendimento em uma agência bancária.

Os prêmios anunciados pelas loterias já consideram a tributação aplicável à premiação. O valor divulgado ao ganhador corresponde ao montante líquido previsto para pagamento.

O prazo para solicitar o resgate é de 90 dias após o sorteio.

Como apostar na Mega-Sena pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br e entre na sua conta ou faça o cadastro. Selecione a modalidade Mega-Sena entre as loterias disponíveis. Escolha de 6 a 20 números entre os 60 do volante ou utilize a Surpresinha. Confira o valor da aposta e finalize o pagamento pelos meios disponíveis. Guarde o comprovante e acompanhe o sorteio previsto para as 21h.

Para o concurso 3068, o prazo informado para registrar apostas termina às 20h de quinta-feira, 8 de outubro.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Mega-Sena 3068?

O prêmio principal está estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Quando será o sorteio da Mega-Sena 3068?

Nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até que horas posso apostar na Mega-Sena hoje?

Até as 20h, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Quanto custa a aposta mínima da Mega-Sena?

R$ 6, com seis números escolhidos entre os 60 disponíveis.

Quais foram os números da Mega-Sena 3067?

01 — 04 — 17 — 33 — 41 — 52. Ninguém acertou as seis dezenas.

A Mega-Sena 3067 acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou a sena, e a estimativa subiu para R$ 100 milhões.

Qual é a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Na aposta simples, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

O prêmio principal acumula para o concurso seguinte, o 3069.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.