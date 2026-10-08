Hoje uai Lotofácil 3800: concurso desta quinta-feira, 8 de outubro, tem prêmio estimado em R$ 6 milhões. Veja o horário do sorteio e como apostar. 1 R$ 6 milhões — estimativa para o concurso 3800, depois que duas apostas do Paraná ganharam o prêmio principal do concurso anterior.

2 Sorteio às 21h — nesta quinta-feira (08/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h — nas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples custa R$ 3,50.

O resultado da Lotofácil 3800 será divulgado na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, após o sorteio previsto para as 21h. O concurso tem prêmio estimado em R$ 6 milhões, segundo as informações apresentadas para a modalidade.

No concurso anterior, duas apostas do Paraná acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 510.861,35 cada. Os bilhetes premiados foram registrados em Curitiba e Itaipulândia.

Lotofácil 3800 sorteia prêmio estimado em R$ 6 milhões

A Lotofácil chega ao concurso 3800 com prêmio estimado em R$ 6 milhões, mesmo depois de duas apostas terem acertado as 15 dezenas no sorteio anterior.

O concurso 3799, realizado na quarta-feira, 7 de outubro, apresentou os seguintes números:

01 — 03 — 04 — 05 — 07

08 — 10 — 12 — 13 — 18

19 — 20 — 23 — 24 — 25

Duas apostas acertaram todas as dezenas, uma registrada em Curitiba (PR) e outra em Itaipulândia (PR).

Cada uma recebeu R$ 510.861,35. Foi o segundo concurso consecutivo com vencedores na faixa principal, já que a Lotofácil 3798 teve três apostas ganhadoras.

Quando e onde será o sorteio da Lotofácil 3800?

O sorteio da Lotofácil 3800 está previsto para esta quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As 15 dezenas serão conhecidas durante o sorteio. O rateio, com o número de ganhadores e os valores pagos nas faixas variáveis, será divulgado após a apuração oficial.

Como apostar na Lotofácil 3800 até as 20h

As apostas para o concurso 3800 podem ser registradas até as 20h desta quinta-feira, conforme o horário informado para a modalidade.

O jogador pode apostar presencialmente em uma lotérica credenciada ou pela plataforma Loterias Caixa.

Para participar, basta escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A Caixa sorteia 15 dezenas por concurso.

A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50. Quanto mais dezenas forem escolhidas, maior será o preço da aposta e a quantidade de combinações participantes.

Também é possível utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Quanto paga a Lotofácil? Veja o último rateio

No concurso 3799, realizado em 7 de outubro, duas apostas acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 510.861,35 cada.

Confira a distribuição dos prêmios:

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 15 acertos 2 R$ 510.861,35 14 acertos 466 R$ 656,75 13 acertos 12.470 R$ 35,00 12 acertos 130.788 R$ 14,00 11 acertos 596.568 R$ 7,00

Os valores são referentes ao concurso anterior. A premiação da Lotofácil 3800 será definida após o sorteio desta quinta-feira.

Quais foram os últimos resultados da Lotofácil?

Confira as dezenas dos seis concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas 3799 07/10 01 — 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 12 — 13 — 18 — 19 — 20 — 23 — 24 — 25 3798 06/10 01 — 02 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 14 — 18 — 19 — 20 — 23 3797 05/10 01 — 02 — 03 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 13 — 14 — 16 — 18 — 19 — 20 — 23 3796 03/10 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 09 — 10 — 11 — 12 — 15 — 16 — 19 — 20 — 21 — 24 3795 02/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 18 — 19 — 22 — 24 3794 01/10 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 08 — 10 — 12 — 13 — 15 — 18 — 19 — 21 — 23 — 24

O histórico completo está disponível no site oficial da Lotofácil.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil?

Na aposta simples, com 15 números, a probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas é de 1 em 3.268.760.

A Lotofácil também oferece premiação para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números.

Os prêmios das faixas de 11, 12 e 13 acertos possuem valores fixos previstos nas regras da modalidade, enquanto as faixas superiores dependem do rateio.

Se ninguém acertar os 15 números no concurso 3800, o valor correspondente à faixa principal será acumulado conforme as regras da modalidade para o concurso seguinte, o 3801.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar na Lotofácil pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br e entre na sua conta ou faça o cadastro. Selecione a modalidade Lotofácil entre as loterias disponíveis. Escolha de 15 a 20 números entre os 25 do volante ou utilize a Surpresinha. Confira o valor da aposta e finalize o pagamento pelos meios disponíveis. Guarde o comprovante e acompanhe o sorteio previsto para as 21h.

Para o concurso 3800, o prazo informado para registrar apostas termina às 20h de quinta-feira, 8 de outubro.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Lotofácil 3800?

O prêmio principal está estimado em R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Quando será o sorteio da Lotofácil 3800?

Nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até que horas posso apostar na Lotofácil hoje?

Até as 20h, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Quanto custa a aposta mínima da Lotofácil?

R$ 3,50, com 15 números escolhidos entre os 25 disponíveis.

Quem ganhou na Lotofácil 3799?

Duas apostas do Paraná, registradas em Curitiba e Itaipulândia, receberam R$ 510.861,35 cada.

Quais foram os números da Lotofácil 3799?

01 — 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 12 — 13 — 18 — 19 — 20 — 23 — 24 — 25.

Qual é a probabilidade de ganhar na Lotofácil?

Na aposta simples, a chance de acertar as 15 dezenas é de 1 em 3.268.760.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

O valor destinado à faixa principal acumula conforme as regras da modalidade para o concurso seguinte, o 3801.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.