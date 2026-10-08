Hoje uai Quina 7138: prêmio acumulado chega a R$ 28,5 milhões nesta quinta-feira, 8 de outubro. Confira o horário do sorteio e como apostar. 1 R$ 28,5 milhões — prêmio estimado após três concursos consecutivos sem ganhador das cinco dezenas.

2 Sorteio às 21h — nesta quinta-feira (08/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h — nas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O resultado da Quina 7138 será divulgado na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, após o sorteio previsto para as 21h. O concurso tem prêmio estimado em R$ 28,5 milhões, depois que nenhuma aposta acertou as cinco dezenas nos três sorteios anteriores.

Quem pretende concorrer ao prêmio pode registrar uma aposta até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Quina 7138: prêmio acumulado de R$ 28,5 milhões

A Quina chega ao concurso 7138 com um prêmio estimado em R$ 28,5 milhões, após três sorteios consecutivos sem ganhador na faixa principal.

No concurso 7137, realizado na quarta-feira, 7 de outubro, foram sorteadas as dezenas:

02 — 07 — 50 — 61 — 79

Nenhuma aposta acertou os cinco números, e a estimativa subiu de R$ 26,8 milhões para R$ 28,5 milhões.

Apesar de não haver vencedor do prêmio principal, milhares de apostas foram contempladas nas faixas inferiores.

Quando e onde será o sorteio da Quina 7138?

O sorteio da Quina 7138 está previsto para esta quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As cinco dezenas serão conhecidas durante o sorteio. O rateio, com o número de ganhadores e os valores pagos por faixa, será divulgado após a apuração oficial.

Como apostar na Quina 7138 até as 20h

As apostas para o concurso 7138 podem ser registradas até as 20h desta quinta-feira, conforme o horário informado para a modalidade.

O jogador pode apostar presencialmente em uma lotérica credenciada ou pela plataforma Loterias Caixa.

Para participar, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A Caixa sorteia cinco dezenas por concurso.

A aposta simples, com cinco números, custa R$ 3. Quanto mais dezenas forem escolhidas, maior será o preço da aposta e a quantidade de combinações participantes.

Também é possível utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Quanto paga a Quina? Veja o último rateio

No concurso 7137, realizado em 7 de outubro, não houve ganhador com cinco acertos. Entretanto, as demais faixas distribuíram prêmios.

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 5 acertos 0 Acumulou 4 acertos 73 R$ 9.215,40 3 acertos 4.795 R$ 133,61 2 acertos 128.343 R$ 4,99

Os valores são referentes ao concurso anterior. O rateio da Quina 7138 será calculado após o sorteio desta quinta-feira.

Quais foram os últimos resultados da Quina?

Confira as dezenas dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas 7137 07/10 02 — 07 — 50 — 61 — 79 7136 06/10 13 — 14 — 30 — 53 — 60 7135 05/10 01 — 06 — 18 — 43 — 80 7134 03/10 14 — 15 — 43 — 54 — 72 7133 02/10 19 — 31 — 46 — 49 — 60 7132 01/10 23 — 40 — 57 — 60 — 74 7131 30/09 34 — 41 — 51 — 70 — 76

O histórico completo dos concursos está disponível no site oficial da Quina.

Qual é a chance de ganhar na Quina?

Na aposta simples, com cinco números, a probabilidade de acertar as cinco dezenas sorteadas é de 1 em 24.040.016.

A Quina também oferece premiação para quem acerta quatro, três ou dois números. Os valores variam conforme a arrecadação e a quantidade de apostas vencedoras em cada faixa.

Se ninguém acertar os cinco números no concurso 7138, o prêmio principal acumulará para o concurso seguinte, o 7139.

Como resgatar o prêmio da Quina

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar na Quina pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br e entre na sua conta ou faça o cadastro. Selecione a modalidade Quina entre as loterias disponíveis. Escolha de 5 a 15 números entre os 80 do volante ou utilize a Surpresinha. Confira o valor da aposta e finalize o pagamento pelos meios disponíveis. Guarde o comprovante e acompanhe o sorteio previsto para as 21h.

Para o concurso 7138, o prazo informado para registrar apostas termina às 20h de quinta-feira, 8 de outubro.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Quina 7138?

O prêmio principal está estimado em R$ 28,5 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Quando será o sorteio da Quina 7138?

Nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até que horas posso apostar na Quina hoje?

Até as 20h, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Quanto custa a aposta mínima da Quina?

R$ 3, com cinco números escolhidos entre os 80 disponíveis.

Quais foram os números da Quina 7137?

02 — 07 — 50 — 61 — 79. Ninguém acertou as cinco dezenas.

Qual é a probabilidade de ganhar na Quina?

Na aposta simples, a chance de acertar as cinco dezenas é de 1 em 24.040.016.

O que acontece se a Quina 7138 acumular?

O prêmio principal será transferido para o concurso seguinte, o 7139, conforme as regras da modalidade.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.ade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.