Hoje uai Timemania 2452: prêmio acumulado chega a R$ 19 milhões nesta quinta-feira, 8 de outubro. Confira o horário do sorteio e como apostar. 1 R$ 19 milhões — prêmio estimado após cinco concursos consecutivos sem ganhador das sete dezenas.

2 Sorteio às 21h — nesta quinta-feira (08/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube da Caixa.

3 Apostas até as 20h — nas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples custa R$ 3,50.

O resultado da Timemania 2452 será divulgado na noite desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, após o sorteio previsto para as 21h. O concurso tem prêmio estimado em R$ 19 milhões, depois de cinco sorteios consecutivos sem ganhador na faixa principal.

Quem pretende concorrer ao prêmio pode registrar uma aposta até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Timemania 2452 sorteia R$ 19 milhões após cinco concursos acumulados

A Timemania chega ao concurso 2452 com prêmio estimado em R$ 19 milhões. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas nos concursos 2447, 2448, 2449, 2450 e 2451.

No concurso 2451, realizado na terça-feira, 6 de outubro, foram sorteadas as dezenas:

04 — 06 — 34 — 38 — 53 — 58 — 69

Time do Coração: América/RN

Nenhuma aposta acertou os sete números, e a estimativa subiu de R$ 18,5 milhões para R$ 19 milhões.

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas nas categorias de seis, cinco, quatro e três acertos, além do Time do Coração.

Quando e onde será o sorteio da Timemania 2452?

O sorteio da Timemania 2452 está previsto para esta quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A transmissão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As sete dezenas e o Time do Coração serão conhecidos durante o sorteio. O rateio, com a quantidade de ganhadores e os valores pagos nas faixas variáveis, será divulgado após a apuração oficial.

Como apostar na Timemania 2452 até as 20h

As apostas para o concurso 2452 podem ser registradas até as 20h desta quinta-feira, conforme o horário informado para a modalidade.

O jogador pode apostar presencialmente em uma lotérica credenciada ou pela plataforma Loterias Caixa.

Para participar, é necessário escolher 10 números entre os 80 disponíveis no volante e selecionar um Time do Coração.

A Caixa sorteia sete dezenas e um clube por concurso. A aposta custa R$ 3,50.

Também é possível utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que repete o jogo por concursos consecutivos.

Quanto paga a Timemania? Veja o último rateio

No concurso 2451, realizado em 6 de outubro, não houve ganhador com sete acertos. Entretanto, as demais faixas distribuíram prêmios.

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta 7 acertos 0 Acumulou 6 acertos 4 R$ 39.745,89 5 acertos 133 R$ 1.707,66 4 acertos 2.620 R$ 10,50 3 acertos 25.714 R$ 3,50 Time do Coração 8.921 R$ 8,50

Os valores são referentes ao concurso anterior. O rateio da Timemania 2452 será definido após o sorteio desta quinta-feira.

Quais foram os últimos resultados da Timemania?

Confira as dezenas e o Time do Coração dos sete concursos anteriores, em ordem do mais recente para o mais antigo:

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2451 06/10 04 — 06 — 34 — 38 — 53 — 58 — 69 América/RN 2450 03/10 01 — 05 — 13 — 16 — 30 — 42 — 76 Anápolis/GO 2449 01/10 02 — 15 — 20 — 24 — 31 — 56 — 57 Porto Velho/RO 2448 29/09 32 — 45 — 51 — 60 — 62 — 73 — 75 Internacional/RS 2447 27/09 01 — 10 — 20 — 25 — 30 — 33 — 34 São Paulo/SP 2446 24/09 14 — 18 — 30 — 39 — 44 — 52 — 76 CRB/AL 2445 22/09 07 — 18 — 40 — 46 — 57 — 62 — 76 Volta Redonda/RJ

O histórico completo está disponível no site oficial da Timemania.

Como funciona o Time do Coração na Timemania?

Além das sete dezenas, a Caixa sorteia um Time do Coração entre os clubes participantes da modalidade.

Quem escolheu o clube sorteado recebe R$ 8,50, mesmo que não tenha acertado nenhuma das sete dezenas.

Na aposta de R$ 3,50, o jogador marca 10 números e escolhe seu time. A probabilidade de acertar o Time do Coração é de 1 em 80.

O prêmio dessa categoria pode ser recebido junto com eventuais premiações por acertos nas dezenas, conforme as regras da modalidade.

Qual é a chance de ganhar na Timemania?

Na aposta da Timemania, a probabilidade de acertar todas as sete dezenas sorteadas é de 1 em 26.472.637.

Para acertar seis números, a chance é de aproximadamente 1 em 216.103.

A modalidade também oferece premiação para quem acerta cinco, quatro ou três números, além do Time do Coração.

As faixas de três e quatro acertos e a categoria Time do Coração possuem valores fixos previstos nas regras da modalidade. Já as premiações de cinco, seis e sete acertos dependem do rateio.

Se ninguém acertar os sete números no concurso 2452, o prêmio principal acumulará para o concurso seguinte, o 2453.

Como resgatar o prêmio da Timemania

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Como apostar na Timemania pela internet

Acesse loteriasonline.caixa.gov.br e entre na sua conta ou faça o cadastro. Selecione a modalidade Timemania entre as loterias disponíveis. Escolha 10 números entre os 80 disponíveis e selecione um Time do Coração. Confira o valor da aposta e finalize o pagamento pelos meios disponíveis. Guarde o comprovante e acompanhe o sorteio previsto para as 21h.

Para o concurso 2452, o prazo informado para registrar apostas termina às 20h de quinta-feira, 8 de outubro.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2452?

O prêmio principal está estimado em R$ 19 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Quando será o sorteio da Timemania 2452?

Nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Até que horas posso apostar na Timemania hoje?

Até as 20h, nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

Quanto custa a aposta da Timemania?

R$ 3,50, com 10 números escolhidos entre os 80 disponíveis e um Time do Coração.

Quais foram os números da Timemania 2451?

04 — 06 — 34 — 38 — 53 — 58 — 69. O Time do Coração foi América/RN.

A Timemania 2451 acumulou?

Sim. Nenhuma aposta acertou as sete dezenas, e a estimativa subiu para R$ 19 milhões.

Qual é a probabilidade de ganhar na Timemania?

A chance de acertar as sete dezenas é de 1 em 26.472.637. Para o Time do Coração, é de 1 em 80.

O que acontece se ninguém acertar as sete dezenas?

O prêmio principal acumula para o concurso seguinte, o 2453.

Fonte oficial para consulta e conferência: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

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